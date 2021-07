Resse

Die Wählergemeinschaft Wedemark-Resse (WWR) hat ihre Kandidatenlisten für die Kommunalwahl am 12. September fertiggestellt. Diese wurden auf der jüngsten Mitgliederversammlung beschlossen. Für den Ortsrat gibt es elf Bewerber, für den Gemeinderat sechs.

Für die WWR tritt als Kandidat für das Amt des Ortsbürgermeisters Kai Tschentscher an. Er möchte den aktuellen Amtsinhaber Jörg Pardey (SPD). „Wir sind froh, mit Kai Tschentscher einen Ortsbürgermeisterkandidaten zu präsentieren, der den Ort in und auswendig kennt. Seine Mitwirkung in diversen Vereinen und Institutionen, nicht zuletzt auch sein langjähriges Wirken im Ortsrat, lassen ihn zu einem tollen Kandidaten für unsere Wählergemeinschaft werden“, kommentiert der WWR-Sprecher Andreas Ringat die Kandidatur des gebürtigen Ressers.

Elf Bewerber drängen in den Ortsrat

In der Reihenfolge der Listenplätze für ein Mandat im Ortsrat folgen auf Tschentscher Insa Woldenga, Dirk Rapke, Carsten Grotzke, Hans Müller, Melanie Engelke, Henning Schwentker, Robert Mühlbauer, Cord Holger Hecht, Hiltrud Hunte und Manfred Kürbis. „Die WWR freut sich, dass so viele Mitglieder bereit waren, Verantwortung zu übernehmen und für den Ort zu arbeiten“, betont Ringat. Seinen Angaben zufolge habe so jede Wählerin und jeder Wähler die Möglichkeit, eine persönliche Wahl zu treffen.

„Den Fehler der letzten Kommunalwahl, als die WWR ja noch eine sehr junge Institution war, Kandidaten mit weniger Stimmen als andere in den Ortsrat zu entsenden, wird es diesmal nicht geben“, stellt der Sprecher klar. „Wir haben aus unseren Fehlern gelernt.“

Ehemalige SPD- und CDU-Mitglieder stehen auf Kandidatenliste

Für Posten im Gemeinderat wurde in der Versammlung ebenfalls eine Liste aufgestellt. Auf der befinden sich zwei „Urgesteine der Wedemärker Kommunalpolitik“. Ringat meint damit Jörg Woldenga und Wilhelm Schwentker auf den Plätzen eins und zwei. Dahinter stehen Hans Müller, Dirk Rapke, Melanie Engelke – die aktuell für die WWR im Gemeinderat sitzt – und Cord Holger Hecht.

Diese WWR-Mitglieder treten für einen Sitz im Rat der Gemeinde Wedemark an: Wilhelm Schwentker (von links), Dirk Rapke, Melanie Engelke, Hans Müller, Jörg Woldenga und Cord Holger Hecht. Quelle: Andreas Ringat

Sowohl Woldenga als auch Schwentker verfügen über mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Kommunalpolitik und im Gemeinderat. Nach Angaben Ringats saß Woldenga vier Jahre lang für die SPD im Rat der Gemeinde, außerdem 25 Jahre im Ortsrat, davon zehn als Ortsbürgermeister. Schwentker war 20 Jahre lang für die CDU im Rat. „Das ist schon ein Menge Holz“, meint der Sprecher.

Über ihre Inhalte und Ziele wird die Wählergemeinschaft an diversen Ständen informieren. Zudem wollen die Kandidaten aktiv die sozialen Medien nutzen, kündigt Ringat an.

Von Sven Warnecke