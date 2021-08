Wedemark

Regenerative Energie zu nutzen – das ist für viele Kommunen ein Baustein in der lokalen Klimapolitik. Auch in der Wedemark ist der Bau von Windrädern ein Thema. Deshalb fragen wir die Vorsitzenden der Parteien: Wie stehen Sie zum Ausbau der Windkraft?

Walter Zychlinski. Quelle: Blickpunkt Photodesign, Bödecker

„Der Ausbau von Windenergie ist für die Energiewende unverzichtbar, weil es ohne ihn keine Fortentwicklung der Wasserstoffwirtschaft geben kann. Flächen hierfür fänden sich im Nutzwaldbereich östlich der A7. Für jeden für die Windkraft entnommenen Nutzbaum sollten nach unserer Auffassung im Verhältnis 3:1 klimaangepasste Laubbäume an anderer Stelle gepflanzt werden. So gewinnt man erneuerbare Energie und stärkt den Wald.“

Walter Zychlinski, SPD

Daniel Leide. Quelle: privat

„Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Klimaschutz wird uns auch in der Wedemark beschäftigen. Eine Klimawende wird nur durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien möglich sein. Als CDU werden wir dabei alle Möglichkeiten prüfen und die Bürger bei der Festlegung von Standorten beteiligen. Für neue Windkraftanlagen sehen wir aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen gegenwärtig wenig Spielraum.“

Daniel Leide, CDU

Carolin Beulshausen. Quelle: Sven Brauers

„Wir Grüne folgen den Standortausweisungen des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) mit den Standorten bei Elze/Meitze und zwischen Brelingen und Wiechendorf. Um Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen, geht es nicht ohne den Bau neuer Windkraftanlagen, auch in der Wedemark. Gleichzeitig ist bei der Planung der Artenschutz sowie das Abstandsgebot zum Schutz der Anwohner:innen zu beachten. Deshalb sollen die Bürger:innen bei der Planung mit einbezogen werden.“

Carolin Beulshausen, Bündnis 90/Grüne

Erik van der Vorm. Quelle: privat

„Wir sehen allenfalls östlich der A7 Möglichkeiten für den Bau neuer Windräder.“

Erik van der Vorm, FDP

Jörg Woldenga. Quelle: privat

„Das vorhandene Gebiet könnte ausgebaut und erneuert werden. Vordringlich sollten zunehmend Flächen für Photovoltaik und Geothermie ausgewiesen werden.“

Jörg Woldenga, WWR

Antje Lange. Quelle: privat

„Wir lehnen einen weiteren Ausbau der Windenergie in der Wedemark ab, weil durch die Windräder die gewachsenen Kulturlandschaften und Wälder nachhaltig zerstört werden. Naturschutz lässt sich nur im Einklang zwischen Mensch und Natur realisieren. Die Windenergie stört nachweislich die Biodiversität wie Insekten oder Vögel.“

Antje Lange, AfD

Martin Schönhoff. Quelle: privat

„In den Gebieten, die die Kriterien (mindestens 1000 Meter zur Wohnbebauung, etc.) erfüllen, soll der Bau von Windrädern möglich sein. Wenn ein kleineres Suchgebiet nur ein Windrad ermöglicht, etwa zwischen Hellendorf und Brelingen, sollte dieser Standort anders wie bisher auch möglich sein. Windräder im Waldgebiet befürworten wir nur in vorbelasteten Gebieten zum Beispiel in Autobahnnähe.“

Martin Schönhoff, Bündnis C

Joop Deters. Quelle: privat

„Das Landesraumordnungsprogramm sieht vor bis 2030 1,4 Prozent der Landesfläche für die Windenergienutzung zu sichern. Ab 2030 sollen es 2,1 Prozent sein. Im Gemeindeentwicklungsplan sind neun Suchräume unter Berücksichtigung spezieller Kriterien für die Wedemark selektiert worden. Potenziale sind somit vorhanden. Um Konflikte zum Artenschutz zu vermeiden, orientieren wir uns am Leitfaden „Naturverträglicher Ausbau der Windenergie“ des Naturschutzbundes.“

Joop Deters, Wählergemeinschaft Pro Wedemark

Patrick Cordes. Quelle: privat

„Möglich ist das Repowering bereits jetzt auf den vorhandenen Bestandsflächen der Windkrafträder. Neue Anlagen sollen auf jeden Fall mehr als 1000 m Abstand zu Bewohnern haben. Vorteilhaft ist die Nähe zur Autobahn (Energieallee A7) – mögliche Flächen sind östlich der Autobahn A7 sowie an der Grenze zum Heidekreis. Wir unterstützen in diesem Zusammenhang als Alternative Freiflächen-Solaranlagen auf ertragsarmen Feldern in der Nähe der Autobahnen.“

Patrick Cordes, WGW

Von Nina Andresen