Wedemark

Seit Jahren klagen die Wedemärker darüber, dass die Schließzeiten an den Bahnübergängen zu lang sind. Die Folge: Staus in den Ortschaften. Wie wollen Sie dieses Problem lösen?

Daniela Mühleis. Quelle: Kartsen Molesch

„Ohne die Sicherheit zu gefährden, lassen sich die Schrankenschließzeiten nur durch Einbau modernerer Kontaktschleifen verkürzen. Die Gemeinde sollte weiterhin bei der Bahn intensiv darauf hinwirken, diese Technik zu verbauen und einzusetzen. Die Region, das Land und der Bund müssen zur Unterstützung ins Boot geholt werden, da sonst angesichts sehr hoher Investitionskosten eine Bereitschaft zur Veränderung nur schwer zu erreichen ist.“

Daniela Mühleis, SPD

Alexandra Backhaus, CDU Quelle: Joachim Lührs

„Eine echte Verkehrsentlastung in den Orten gelingt uns nur, wenn wir die Probleme an den Bahnübergängen mit angehen. Eine Herausforderung werden dabei die zwischen DB, Bund und Baulastträger aufgeteilten Zuständigkeiten sein. Das darf uns aber nicht davon abhalten selbst aktiv zu werden und im ständigen Austausch bei allen Beteiligten auf eine Lösung zu drängen. Hier sind Politik und Kommune in der Pflicht! Die CDU wird dieses Thema weiter im Blick behalten.“

Alexandra Backhaus, CDU

Michael Papke, Bündnis 90/Grüne Quelle: Sven Brauers

„Die Optimierung der Sicherheitstechnik und der Abfahrtszeiten ist fast vollständig ausgeschöpft, ebenfalls die Verkürzung der Schrankenschließzeiten. Für die Zukunft sollte man deshalb erneut das Gespräch mit der DB suchen, um über weitere Lösungsmöglichkeiten zu sprechen.“

Michael Papke, Bündnis 90/Grüne

Erik van der Vorm. Quelle: privat

„Auf Betreiben der FDP wurde ein Verkehrskonzept mit dem Ziel erstellt, verkehrliche Probleme (Schrankenschließzeiten, Radwegenetz sowie lokale Probleme) zu untersuchen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Schrankenschließzeiten verkürzt werden. Wir haben die Bürger befragt, was sie zu den langen Schrankenschließzeiten sagen. Alle, die geantwortet haben, halten die Schließzeiten für zu lang, sie sollen verkürzt werden. Dafür werden wir uns bei der Bahn über die Bundesregierung einsetzen.“

Erik van der Vorm, FDP

Jörg Woldenga. Quelle: privat

„Eine Lösung ist nur im Einvernehmen mit der DB zu erreichen. Der Bahnverkehr sollte vor den Bahnhöfen gestoppt werden, so dass die Schrankenschließzeiten minimiert werden. Die entstehenden Emissionen werden dadurch stark reduziert. Zwischen Eingang Bissendorf und Bahnhof Elze-Bennemühlen sollte das Tempo der Bahnen reduziert werden (Tempo30).“

Jörg Woldenga, WWR

Antje Lange. Quelle: privat

„Eine pauschale Antwort gibt es hier nicht. Jeder Bahnübergang muss individuell betrachtet werden. Als Möglichkeiten stehen hier unter anderem Über-oder Unterführungen, sogar Verlegung des Streckennetzes zur Disposition. Definitiv müssen die Belastung der Infrastruktur, übermäßige Schallpegel und Emissionen eingedämmt werden. Welche Variante an welcher Stelle ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist, muss gut abgewogen werden.“

Antje Lange, AfD

Emil Weigand. Quelle: privat

„Das Thema muss weiter intensiv an die Bahn weitergegeben werden in Erwartung einer Kürzung der Schließzeiten. Wedemarkweit muss für Entlastung des Verkehrs gesorgt werden. Daher fordern wir gemeinsam mit der FDP die Planung einer Autobahn Auf- und Abfahrt der A 352 bei Bissendorf Wietze.“

Emil Weigand, Bündnis C

Margarethe Garland. Quelle: privat

„Das Problem sind nicht die Bahnübergänge, sondern der massive Verkehrsanstieg und die daraus resultierenden Verkehrsstockungen. Hier gilt es die Ursache dafür zu bekämpfen, indem der Mobilitätsgedanke bei den Bürgerinnen und Bürgern geschärft wird und zu einem reduzierten Verkehrsaufkommen führt. Um unser Ziel der notwendigen CO₂-Einsparung gerecht zu werden, darf das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs nicht reduziert werden.“

Margarethe Garland, Wählergemeinschaft Pro Wedemark

Henning Thies. Quelle: privat

„Problematisch sind die Schrankenschließzeiten – im Spagat zwischen einerseits dem möglichst zeitnahem Öffnen für den Verkehr und der Sicherheit von beiden Seiten andererseits. Die Steuerung obliegt dem Steuermann – der Deutschen Bundesbahn, und nur diese kann dies ändern. Die Gemeinde kann hier nur appellieren. Wir werden die Gemeinde hierbei weiter tatkräftig unterstützen. P.S. Die Bahnübergänge durch Tunnel oder Brücken zu ersetzen, halten wir für unrealistisch.“

Henning Thies, WGW

Von Nina Andresen