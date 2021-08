Wedemark

Weist die Gemeinde Wedemark neues Bauland aus, dann gibt es einen regelrechten Run auf freie Plätze. Wo können neue Baugebiete entstehen – und zu welchen Konditionen?

Jean-Pascale Schramke (SPD) Quelle: Blickpunkt Photodesign, Bödecker

„Die Wedemark muss auch bei sich veränderten Wohnbedürfnissen die Heimat für alle Wedemärkerinnen und Wedemärker bleiben können – egal, ob sie die erste Wohnung beziehen oder sich später räumlich verkleinern möchten. Die Schaffung neuer Baugebiete ist aufgrund des hohen Bedarfs unverzichtbar, sie müssen dabei immer mit Bedacht geplant werden und sich am Erhalt der Ortsbilder orientieren. Den Rahmen dafür gibt der Gemeindeentwicklungsplan vor.“

Jean-Pascale Schramke, SPD

Jessica Borgaes (CDU). Quelle: privat

„Vorhandene Baulandreserven sollen unter Berücksichtigung des Charakters der Orte entwickelt werden. Wir können sie aktivieren, wenn passgenaue Bebauungspläne und/oder Gestaltungssatzungen ausgearbeitet werden, die dem Charakter des jeweiligen Ortes gerecht werden. Neue Wohngebiete sind erst dann auszuweisen, wenn die Umgebungen der vorgesehenen Gebiete analysiert wurden. So werden Flächenverbrauch und Infrastruktur zusammengedacht.“

Jessica Borgaes, CDU

Norbert Bakenhus (Bündnis 90/Die Grünen) Quelle: Sven Brauers

„Wenn überhaupt, dann nur in den Orten mit vorhandener Infrastruktur, Nahversorgung, Kita, Schule und ÖPNV-Verbindungen. Aber auch hier ist Bauland knapp. Wenn wir die Flächenversiegelung stoppen wollen, muss mehrgeschossig gebaut werden und eine Innenverdichtung erfolgen. Aber auch hier gilt: Anpassung an das Ortsbild, Erhalt des Baumbestandes (oder neue Bepflanzung) sowie ausreichend Platz für die Regenwasserversickerung.“

Norbert Bakenhus, Bündnis 90/Grüne

Erik van der Vorm (FDP) Quelle: privat

„Die Ausweisung von Bauland wird zunehmend schwieriger, da viele Flächen zu circa 50 Prozent entweder im Landschafts- oder im Naturschutzgebieten liegen. Wir brauchen eine Neuordnung der Landschaftsschutzgebiete. In den kleineren Dörfern der Wedemark sehen wir am ehesten Entwicklungsmöglichkeiten für neue Baugebiete.“

Erik van der Vorm, FDP

Jörg Woldenga (WWR) Quelle: privat

„Die Gemeinde hat in den letzten Jahren zahlreiche neue Baugebiete ausgewiesen und die Möglichkeiten innerhalb des ROP der Region Hannover ausgenutzt. Wir sehen für die Zukunft großes Potenzial in der Nachverdichtung und Bildung von kleinen Quartieren mit Mehrgenerationencharakter.“

Jörg Woldenga, WWR

Antje Lange (AfD) Quelle: privat

„In der ,Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland‘ hat die Bundesregierung festgelegt, dass der Flächenverbrauch für Siedlungen und Verkehr bis 2030 auf weniger als 30 Hektar pro Tag zu senken ist. Das integrierte Umweltprogramm des BMU spricht sogar von 20 Hektar pro Tag. Laut Recherchen des Nabu Wedemark wäre der Zielwert für die Wedemark bei 3,54 Hektar pro Jahr. Bei einem Flächenneuverbrauch von 79 Hektar (2012 und 2019) dürfte in den nächsten Jahren nicht ein Quadratmeter mehr neu bebaut werden.“

Antje Lange, AfD

Emil Weigand (Bündnis C) Quelle: privat

„In den meisten Ortschaften sind noch Möglichkeiten, bevorzugt in den Ortslagen (Baulückenbebauung). Bei Planungen in Ortsrandlagen ist uns der Erhalt des dörflichen Charakters wichtig. Voraussetzung für weitere Baugebiete ist der reibungslose Verkehrsabfluss.“

Emil Weigand, Bündnis C

Friedhelm Beimdiek (Wählergemeinschaft Pro Wedemark) Quelle: privat

„Das Potenzial für Bauland ist so gut wie ausgeschöpft. Schon jetzt werden Landschaftsschutzgebiete oder andere Biotope in Bauland umgewandelt, was enorme Auswirkungen auf den Artenschutz und weitere Umweltbelange hat. Es sollten daher alle Möglichkeiten genutzt werden, um bereits bestehende Baugebiete zu verdichten und den vorhandenen Bestand auszubauen.“

Friedhelm Beimdiek, Wählergemeinschaft Pro Wedemark

Niels Ove Thomsen (WGW) Quelle: privat

„Künftig soll beim Ausweis von Bauland mehr auf die optimale Auslastung der vorhandenen Infrastruktur, wie Schulen, Kitas und Verkehrsanbindung geachtet werden. Weniger ist mehr, das gilt vor allem für das Baugebiet Ortsriede. Der Flächenverbrauch ist zu stark angestiegen, und die Nachverdichtung innerörtlicher Flächen verändert Dorfbilder nachteilig. Kleinere eigenständige Wohneinheiten für jene Bürger zu schaffen, die im Ort alt werden wollen, ist uns wichtig.“

Niels Ove Thomsen, WGW

Von Nina Andresen