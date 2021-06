Wedemark

Das Bündnis C hat sich personell für die Kommunalwahl am 12. September in der Wedemark aufgestellt. Auf Einladung des Landesverbands Niedersachsen trafen sich die Kandidatinnen und Kandidaten im Garten des amtierenden Gemeinderats- und Ortsratsmitglieds Martin Schönhoff in Hellendorf.

Landwirt Schönhoff tritt erneut als Spitzenkandidat an, um in den Rat der Wedemark und eben in den Ortsrat Hellendorf einzuziehen. Auf Platz zwei für den Gemeinderat folgt Emil Weigand. Er kandidiert zudem für den Ortsrat Mellendorf. Weitere Kandidaten sind Anneke Weigand, Jörg Lischitzki (Platz zwei für Hellendorf) und Thomas Langwald, der zudem für den Ortsrat Elze/Meitze antritt. Letzterer nahm allerdings krankheitsbedingt nur telefonisch an der Aufstellungsversammlung teil.

Von Thea Schmidt