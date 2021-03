Wedemark

Der September 2021 steht ganz im Zeichen von Wahlen: Zunächst können die Wedemärker am 12. September über ihren Bürgermeister, ihren Rat und ihre Ortsräte abstimmen, zwei Wochen später stimmen sie darüber ab, wer ihren Wahlkreis im Bundestag vertritt. Zugleich könnte sich am 26. September in einer möglichen Stichwahl entscheiden, wer als Verwaltungschef über fünf Jahre die Geschäfte im Rathaus führt – wenn es zuvor keine klare Entscheidung gegeben hat.

Kandidaten für das Bürgermeisteramt

Den Wahlkampf um das Bürgermeisteramt hat Amtsinhaber Helge Zychlinski eröffnet. Weshalb der SPD-Politiker erneut antritt, lesen Sie hier. Seit Februar steht fest, dass Marco Zacharias für die CDU kandidieren will. Welchen Schwerpunkt er setzen möchte, das verrät er in einem ersten Gespräch. Zwei Dinge haben beide Kandidaten derzeit gemeinsam: Sie müssen noch von den Parteigremien gewählt werden, und sie können – weil CDU und SPD in einer großen Koalition im Rathaus in einer Koalition agieren – den anderen nicht so deutlich kritisieren.

Kandidaten für den Rat der Wedemark

Bauland entwickeln – das gilt in der Wedemark als eine wesentliche Aufgabe der Zukunft. Aber auch die Themen Digitalisierung, Ausbau der Kinderbetreuung oder Sanierung von Schulen stehen auf der Agenda des neuen Rates ganz oben. Auch wenn die Parteien intern bereits nach Kandidaten suchen, veröffentlicht haben sie ihre Namen noch nicht. Ob das neue Gremium erneut so vielfältig wird, bleibt abzuwarten – bei der Wahl im September 2016 gab es neue Gruppierungen im Rat, wie ein Blick auf die Wahlanalyse zeigt.

Kandidaten für die Bundestagswahl

Im vergangenen Jahr kündigte die SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks an, nicht noch einmal im Wahlkreis 43 (Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt, Wedemark und Wunstorf) kandidieren zu wollen. Seit Freitagabend steht fest: Die 44-jährige Rebecca Schamber aus Neustadt-Borstel, Vorsitzende der SPD Wedemark, bewirbt sich um ihre Nachfolge. Als ausgemacht gilt, dass der CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt, derzeit Staatsminister im Kanzleramt, noch einmal antritt. Einen Kommentar zur Kür der Kandidaten lesen Sie hier.

Kandidaten für den Regionspräsidenten

Die Grünen haben ihre Kandidatin für die Regionspräsidentenwahl in Hannover benannt: Am 12. September soll Frauke Patzke aus Hemmingen antreten. Damit haben jetzt alle drei großen Fraktionen in der Regionsversammlung Kandidaten benannt. Für die SPD tritt der 41-jährige Steffen Krach an. Für die CDU kandidiert Christine Karasch.

Von Antje Bismark