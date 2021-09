Was nun Caren Marks? Nach fünf Legislaturperioden zieht sich die SPD-Bundestagsabgeordnete aus der Wedemark zurück. Die letzten zwei war sie zudem Parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium. "Ich habe meine Entscheidung von vor zwei Jahren nicht bereut", sagt sie am Wahlabend im Gasthaus Goltermann in Elze. Sie freut sich vielmehr auf das, was in den vergangenen Jahren - Jahrzehnten - liegengeblieben ist und sie nun nachholen kann. Marks sitzt seit 2002 ununterbrochen im Deutschen Bundestag. Lediglich in einer Periode einer schwarz-gelben Regierung saß sie dabei in der Opposition. Und aus den Erfahrungen dieser Zeit zitiert sie den ehemaligen SPD-Parteichef Franz Müntefering: "Opposition ist Mist". In Regierungsverantwortung habe es für sie zwei einschneidende Ereignisse gegeben. Sie meint einerseits die Finanz- und andererseits die Flüchtlingskrise. Doch das wurde bewältigt. Nun will sie es ruhiger angehen. "Es besteht für mich keine Gefahr, in ein schwarzes Loch zu fallen", sagt Caren Marks um kurz danach in Richtung Berlin zu starten. Schließlich ist sie auf alle Fälle bis zum 26. Oktober im Amt. Und der Fahrer des Dienstwagens wartete bereits.