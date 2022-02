Komponistin Johanna Summer kommt nach Brelingen

Hannover

Das diesjährige Abschlusskonzert der Winterjazz-Reihe in Brelingen bekommt in diesem Jahr ganz besondere Unterstützung: Die junge Pianistin Johanna Summer kommt am Sonnabend, 26. Februar, um 20 Uhr in die St. Martini-Kirche. Dort wird sie Werke aus ihrem Debütalbum „Schumann Kaleidoskop“ präsentieren.

Die Klavierikone Joachim Kühn bezeichnet Summer als „neuen Stern am Pianohimmel“. „Von der europäischen Klassik kommend, mit wundervollem Anschlag, hat sie etwas Vollkommenes, Eigenes geschaffen“, sagt Kühne. Als erste Solokünstlerin überhaupt erhielt sie im Jahr 2019 den „Jungen Münchener Jazzpreis“. Darüber hinaus erhielt sie mehrere weitere Preise.

Kartenverkauf hat begonnen

Für das Konzert gelten die 2G-Regel sowie die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Karten kosten 18 Euro (ermäßigt 12 Euro). Die Tickets sind bei den Buchhandlungen von Hirschheydt (Mellendorf) und Bücher am Markt (Bissendorf) sowie in der Brelinger Mitte (Freitagsbüro) erhältlich. Reservierungen sind per E-Mail an konzerte.in.st.martinini@gmail.com möglich.

Von Cecelia Spohn