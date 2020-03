Wedemark

In der Gemeinde überwintern zahlreich Kröten. Startet ihre Wanderung zu den Laichgewässern, sichern Schutzzäune an verschiedenen Straßen und rund 20 ehrenamtliche Helfer manch gefährliche Straßenquerung. Weil der Winter bislang sehr mild war, sind die Tiere früher aktiv als in den Jahren zuvor.

Detlef Schwertmann vom Nabu Wedemark koordiniert die „Krötenlotsen“ und sagt: „Die Tiere wandern bei Dunkelheit, sobald die Temperaturen abends etwa 10 Grad Celsius erreichen. Besonders beliebt sind regnerische Witterungslagen“. Kühlt es dagegen ab, verkriechen sich die wechselwarmen Tiere einfach wieder unter Laub und warten wärmere Zeiten ab.

Wanderungen dauern bis zu acht Wochen

Aus diesem Grund ziehen sich Amphibien-Wanderungen bis zu acht Wochen hin. An der Hermann-Löns-Straße in Höhe des Lönssees sind besonders viele Tiere unterwegs. Hier haben die Naturschützer einen 600 Meter langen Fangzaun installiert. Zusätzlich weist der Bauhof mit Warnschildern auf die Krötenwanderung hin und will Autofahrer mit Tempolimits ausbremsen.

Nabu bittet Autofahrer um Rücksicht – auch vor den Helfern

Morgens und abends sammeln freiwillige Helfer die Kröten entlang des Fangzauns ein, um sie über die Straße zu tragen. Ist die Gefahrenzone überwunden, können die Amphibien ihren Weg ungehindert Richtung Lönssee fortsetzen. Der Nabu bittet Autofahrer um Rücksicht – für die Tiere und die Sicherheit der Helfer.

Weitere Krötenwanderwege befinden sich zwischen Meitze und Hellendorf. Auch zwischen Abbensen und Negenborn in Höhe der Kiesgruben sind viele Tiere unterwegs zu den Laichgewässern. Dort installiert der Nabu jedoch keinen Fangzaun, weil Schwertmanns Angaben zufolge die Situation für die Freiwilligen zu gefährlich ist.

Freiwillige Krötenretter gesucht

Seit 2017 werden die in der Wedemark heimischen Arten dokumentiert. Weit über 1000 Erdkröten, aber auch Frösche, Molche und der besonders seltene Kammmolch konnten nach Auskunft von Schwertmann gerettet werden. Dafür sind Mitsammler willkommen: Wer als Krötenretter aktiv sein möchte, kann sich per E-Mail an kroeten@nabu-wedemark.de melden. Familien mit Kindern sind ausdrücklich willkommen.

Von Patricia Chadde und Julia Gödde-Polley