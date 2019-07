Brelingen

Musik an ungewöhnlichen Orten: Das gibt es vom 20. Juli bis 30. August beim Kultursommer 2019 in der Region Hannover. Auch die Kirche St. Martini Brelingen wird zum Konzertort. Die Musiker Arkady Shilkloper und Vadim Neselovskyi gastieren am Sonntag, 11. August, mit ihrem Programm „ Lustrum“ in der Wedemark. Das Konzert beginnt um 18 Uhr.

Seit 2011 machen Shilkloper und Neselovskyi gemeinsam Musik. Zu ihrem fünfjährigen Bestehen brachten sie das zweite gemeinsame Album „ Lustrum“ heraus. Arkady Shilkloper spielt Wald-, Alp- und Flügelhorn – unter anderem ist der Mitglied des russischen Moscow Art Trio. In Wedemark tritt Shilkloper gemeinsam mit dem ukrainischen Pianisten und Komponisten Vadim Neselovskyi auf. Er gilt als experimentierfreudiger Grenzgänger zwischen Jazz und klassischer Musik. Er spielte im Quintett von Gary Burton und tourte mit Herbie Hancock und Dee Dee Bridgewater durch Indien.

Kultursommer : Insgesamt gibt es 18 Konzerte

In der Brelinger Kirche St. Martini, die rund 800 Plätze bietet, spielt das Duo Stücke aus unterschiedlichen Musikrichtungen. Zudem kombinieren sie Musikstile. „Ihre Konzerte sind klingende Zwiegespräche, musikalische Treffen zweier Kosmopoliten“, kündigen die Organisatoren an.

Beim diesjährigen Kultursommer gibt es insgesamt 18 Konzerte an verschiedenen Orten in der Region.

Info: Das Konzert „ Lustrum“ beginnt am Sonntag, 11. August, um 18 Uhr in der St. Martini-Kirche, Hauptstraße 33 in Brelingen. Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr. Veranstalter ist der Orgelbauverein St. Martini. Karten kosten für Erwachsene 16 Euro, Schüler und Studenten zahlen 12 Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf in den HAZ/NP-Geschäftsstellen sowie bei der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf, bei Bücher am Markt in Bissendorf, und in der Brelinger Mitte.

Von Julia Gödde-Polley