Nach den Bauarbeiten ist voraussichtlich vor den Bauarbeiten: Wenn die Baustelle auf der A7 Geschichte ist, muss die L 190 in der Wedemark komplett saniert werden. Dann soll auch die Kreuzung in Schlage-Ickhorst umgebaut werden.

L 190: Termin für den Umbau der Kreuzung in Schlage-Ickhorst steht

Wedemark - L 190: Termin für den Umbau der Kreuzung in Schlage-Ickhorst steht

Wedemark - L 190: Termin für den Umbau der Kreuzung in Schlage-Ickhorst steht