Mellendorf

Zwei Mädchen, 14 und 15 Jahre alt, haben sich in einem Supermarkt an der Wedemarkstraße in Mellendorf erfolglos als Ladendiebinnen versucht. Der Ladendetektiv beobachtete die Jugendlichen am Freitag gegen 12.30 Uhr dabei, wie sie Kosmetikartikel im Gesamtwert von rund 60 Euro einsteckten. Als sie den Supermarkt dann ohne zu bezahlen verließen, hielten Mitarbeiter die beiden Mädchen fest, bis die alarmierte Polizei eintraf. Die Ordnungshüter übergaben die Minderjährigen ihren Eltern.

Von Frank Walter