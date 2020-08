Berkhof

Seit 40 Jahren leben Jürgen und Ute Müller an einer Querstraße zur Landesstraße 190 (L 190). Ihr Grundstück zwischen Berkhof und Elze grenzt direkt an die viel befahrene Straße. Lärm durch den Verkehr, erzählen sie, gab es damals auch schon. Aber eben doch ganz anders als heute, wo das starke Verkehrsaufkommen zumindest eine seelische Belastung darstelle.

In den Neunzigerjahren, erinnert sich Jürgen Müller, habe er eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen. Mit Erfolg: Das Tempolimit wurde von 100 auf 70 Stundenkilometer reduziert. „Damit konnten wir damals gut leben. Aber seitdem hat sich viel verändert“, berichtet er. Es müsse erneut etwas getan werden. „Von daher ist unsere große Bitte, dass zwischen Elze und Berkhof Tempo 50 gilt zwischen Plumhofer Straße und Steinriede.“

An der L 190 ist viel Verkehr unterwegs und sorgt entsprechend für Lärm. Quelle: Stephan Hartung

Gartenmauer soll Sichtschutz bringen und Lärm verringern

Vom Garten der Müllers aus ist die Problematik gut erkennbar. Auf der Autobahn 7 staut sich der Verkehr mal wieder – das ist aktuell nahezu täglich der Fall. Eine Kolonne aus Lastwagen und Autos rollt über die Landesstraße. Die Lastwagen sind über die Gartenmauer hinweg zu sehen. „Heute sind die Lkws höher als früher, man kann sogar ins Führerhaus gucken“, sagt Ute Müller und denkt zurück, wieder an die Neunzigerjahre. Damals musste sie mit ihrem Mann eine Entscheidung treffen: entweder wegziehen oder eine Mauer bauen. Sie blieben dort wohnen und errichteten den Sichtschutz.

Natürlich nimmt die Mauer auch ein wenig Lärm weg, jedoch nicht alles. „Schnell genug fahren sie ohnehin alle. Und das Bremsen und Beschleunigen ist sehr laut“, sagt Jürgen Müller und fügt hinzu, „dass man gar keinen Verkehrsfunk hören muss. Man sieht es auf der Straße, wenn der Krach, auch das kommt vor, nicht um 6.30 Uhr die Nacht beendet.“ In den vergangenen drei Jahren sei es „wie Terror gewesen, was man uns und anderen Anwohnern, die teilweise noch näher an der L 190 wohnen, antut“.

Ehepaar hat wenig Hoffnung auf Besserung

Die vergangenen drei Jahre spricht Jürgen Müller deswegen an, weil in diese Zeit die Dauerbaustelle auf der A 7 fällt. Die L 190 ist offizielle Umleitungsstrecke, die Auto- und Lastwagenfahrer nutzen, wenn auf der Autobahn nichts mehr geht. War es vorher denn besser? „Nein. Denn als die A 7 je Fahrtrichtung zweispurig war, gab es mehr Unfälle als heute, dadurch war die L 190 auch eine Ausweichroute.“ Das Ehepaar befürchtet, dass es auch nach Abschluss der mehrjährigen Arbeiten auf der Autobahn vor ihrer Haustür nicht ruhiger wird. „Dann ist mehr Platz auf der L 190, dann wird erst recht gerast“, befürchtet Jürgen Müller.

Nicht nur die Lärmbelastung ist das Problem – und das nach Angaben der Anwohner auch nachts trotz Tempo 30 zwischen 20 und 6 Uhr. „Weil manche Leute offenbar die Schilder nicht lesen können“, sagt Ute Müller und meint, dass die Gemeinde mit dem Aufstellen von Radarfallen viel Geld verdiene könne. „Zwischen Elze und Berkhof gibt es insgesamt 15 Zufahrten auf die L 190, entweder von Nebenstraßen oder von privaten Grundstücken. Wenn Stau oder zähfließender Verkehr ist, kommt man gar nicht mehr drauf“, sagt Jürgen Müller. Er hofft, dass die Wedemärker Verwaltung bei der zuständigen Landesstraßenbaubehörde ein wenig Druck aufbaut. Was ihm wichtig zu betonen ist: „Ich habe nichts gegen Verkehr, der umgeleitet werden muss. Das ist in Ordnung. Es geht nur um die Belastung für die Bürger“, sagt Müller, der sich daher mit Tempo 50 auf der L 190 „gut arrangieren“ könnte.

Ordnungsamtsleiter: Bebauung an der Strecke reicht nicht aus

Auf Anfrage teil Jürgen Auhagen, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales im Rathaus, mit, dass er die Sorgen und Probleme der Anwohner verstehen könne. Im von Jürgen Müller angesprochenen Bereich zwischen Elze und Berkhof gebe aber nur einseitige Bebauungen. „Dadurch ist es keine geschlossene Ortschaft. Dies wäre nur bei beidseitigen Bebauungen der Fall, wodurch man dann ein gelbes Schild für eine Ortsdurchfahrt aufstellen dürfte“, sagt Auhagen. Nur dann könne es dort einen Tempo-50-Bereich geben, ansonsten sei es eben eine normale Landesstraße mit Tempo 70.

Landesbehörde : Tempo 50 schwer umsetzbar

Und weil es sich bei der L 190 um eine Landesstraße handelt, hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Entscheidungsbefugnis. Friedhelm Fischer, der den Geschäftsbereich Hannover leitet, sagt: „Wenn man eine Änderung von Tempo 70 auf 50 durchsetzen will, muss das mit Messungen genau begründet werden.“ Es bedürfe eines Beweises, dass die Lärmbelastung bei einer Geschwindigkeitsreduzierung von Tempo 70 auf 50 um drei Dezibel sinkt. Fischer erklärt, warum das schwierig ist: „Es wird ein Durchschnittswert von mehreren Untersuchungen genommen. Da sind also nicht nur die Tage drin, an denen die Belebung am größten ist.“ Die Anwohner müssen deshalb wohl vorerst weiter mit dem Lärm und dem vielen Verkehr leben – und hoffen, dass das Ende der Bauarbeiten – voraussichtlich zum Jahresende – zumindest etwas Entlastung bringt.

