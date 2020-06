Mellendorf

Das Land Niedersachsen will die Ortsdurchfahrt der Landesstraße 310 in Mellendorf sanieren – voraussichtlich im kommenden Jahr. Der marode Streckenabschnitt ist Teil des Sonderprogramms Ortsdurchfahrten. Das hatte das Verkehrsministerium Mitte Mai bekannt gegeben. Diese Nachricht kommt für das Wedemärker Rathaus indes überraschend und ohne Vorankündigung.

„Wir können da nichts zu sagen“, berichtet Ewald Nagel, Sprecher der Gemeinde Wedemark. Bei der Verwaltung sei noch keine offizielle Information über die Sanierung der L310 angekommen. Es habe dazu bislang keine Gespräche mit der Landesstraßenbaubehörde gegeben. Dass es auf der Strecke Bauarbeiten geben soll, habe die Gemeinde bislang nur aus den Medien erfahren. „Insofern können wir auch noch nicht intervenieren“, sagt Nagel. Die Verwaltung habe sich auch noch nicht angeschaut, welche Arbeiten entlang der Fahrbahn zusätzlich gemacht werden müssten.

Gemeinde: Bauarbeiten dürfen nicht parallel laufen

Wenn die Straße tatsächlich gemacht würde, wäre das aus Sicht der Gemeinde erstmal eine positive Nachricht. „Wir freuen uns natürlich, wenn sie uns bedenken sollten.“ Doch: „Was gar nicht geht, ist eine parallele Sanierung der beiden Straßen“, sagt Nagel. Der Sprecher spielt damit auf die geplante Grunderneuerung der Landesstraße 190 an – von der Wedemärker Gemeindegrenze im Norden bis zur Anschlussstelle der A352 Langenhagen-Kaltenweide. Ein Projekt, dass mehrere Jahre dauern wird und voraussichtlich ebenfalls in 2021 starten soll – die Corona-Krise könnte die Großbaustelle jedoch verzögern. Noch sei unklar, ob genügend Geld für die Sanierung zur Verfügung stehe, berichtete Friedhelm Fischer, Leiter der Landesstraßenbaubehörde in Hannover, Anfang Juni.

Fabian Schulze, Leiter des Fachbereichs Bau bei der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover, beruhigt in diesem Punkt: Beide Baustellen müssten „selbstverständlich“ auf einander abgestimmt werden – nicht nur weil sie Teil der offiziellen Autobahnumleitungsstrecken sind. „Beide Baumaßnahmen werden nur nacheinander abgewickelt werden können“, berichtet Schulze und teilt damit die Einschätzung der Gemeinde.

Baustart im Sommer 2021?

Aktuell werde für die Erneuerung der L310 „grob der Zeitraum Juni bis August 2021 ins Auge gefasst werden“. „Ob dies tatsächlich realistisch ist, ergibt sich aber erst im Zuge der noch durchzuführenden Abstimmungen in den kommenden Monaten“, berichtet Schulze. Seinen Angaben zufolge will die Straßenbaubehörde nicht nur den Asphalt im Ort erneuern. Es seien Arbeiten auch außerhalb Mellendorfs bis zur Autobahnauffahrt der A7 in Mellendorf geplant. Konkretere Pläne zum Ablauf und zum Umfang der Arbeiten gebe es indes noch nicht – weder für die L310 noch für die L190.

Von Julia Gödde-Polley