Wedemark

Die Landjugend Wedemark hat erneut eine Tour mit beleuchteten und weihnachtlich geschmückten Treckern durch die Wedemark unternommen. „Wir waren 2020 bei unserer Premiere positiv überrascht von den vielen Menschen an den Straßen“, sagt Organisator Noah Lindwedel aus dem Vorstand der Landjugend. Dies war für die Beteiligten Anlass genug zur Wiederholung zum Weihnachtsfest, das wiederum unter Corona-Vorzeichen stand. Das Fazit von Lindwedel klingt begeistert. „Viele Menschen haben uns zugewunken. Die Tour war wunderschön, die machen wir nächstes Jahr wieder.“

Der weihnachtliche Treckerumzug startete am Donnerstagabend in Höhe des Edeka-Supermarktes in Elze. Die Kolonne mit 19 Schleppern fuhr durch mehrere Ortschaften. In Elze, Berkhof, Meitze, Hellendorf, Mellendorf, Wennebostel, Bissendorf, Scherenbostel, Brelingen und Bennemühlen standen viele Menschen am Straßenrand und grüßten – laut hupend gab es die Antwort von den bunten Treckern. Nach rund zwei Stunden war in Elze bei Edeka das Ziel erreicht. „Viele Leute haben sogar interaktiv agiert und sich selbst weihnachtlich verkleidet oder sich Lichter umgehängt. Man hat in den Gesichtern gesehen, wie sehr sie sich über unser Vorbeifahren gefreut haben.“

An zentralen Plätzen, wie hier an der Goltermann-Kreuzung in Elze, standen viele Menschen in freudiger Erwartung. Quelle: Stephan Hartung

Gut für die Landjugend Wedemark: Die Anträge hatte sie schon vor einem Monat bei der Gemeinde Wedemark eingereicht und die Genehmigung für die Fahrt im Konvoi erhalten. Die Landjugend Burgwedel hatte zuletzt mehr Probleme und durfte nicht auf allen Straßen unterwegs sein. „Meines Wissens nach wurde dort der Antrag erst zwei Wochen vorher und damit zu spät gestellt“, sagt Lindwedel, der auch Mitglied im Bezirksverband der Landjugend ist.

Treckertour soll auch neue Mitglieder ansprechen

Sogar ein beleuchteter Weihnachtsbaum geht mit auf die Tour durch die Wedemark. Quelle: Stephan Hartung

In der Wedemark jedoch ging es an zentralen Plätzen vorbei durch die Ortschaften. Die Trecker steuerten vorwiegend Mitglieder der Landjugend Wedemark – aber nicht nur. „Da hat sich viel verändert. Es ist nicht mehr so wie früher, dass ein Trecker auch immer einem Landwirt zuzuordnen ist“, sagt Lindwedel. Deswegen seien Aktionen wie die weihnachtliche Tour wichtig, um auf sich aufmerksam zu machen. „Immer mehr Menschen ziehen aus der Stadt zu. Auch hier wollen wir zeigen, wer wir sind und was wir machen.“ Denn idealerweise gewinnt die Landjugend Wedemark dadurch neue Mitglieder hinzu, aktuell gehören ihr 25 Personen an – zumal coronabedingt seit einiger Zeit keine Veranstaltungen möglich sind, die man ausrichten oder auf denen man sich präsentieren könne, sagt der Organisator.

Spätestens zum Weihnachtsfest 2022 soll es dann wieder so weit sein. Noah Lindwedel schwebt vor, die Treckertour ganz unabhängig von Corona zu machen – und vielleicht mit Erweiterungen, falls die pandemische Lage das zulässt. „Wir werden uns im Vorstand damit noch mal befassen. Aber es wäre eine schöne Idee, wenn man am Endpunkt der Tour einen Glühweinausschank macht.“

Von Stephan Hartung