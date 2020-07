Wedemark/Isernhagen/Burgdorf

Mit einer Feierstunde hat die Fachschule Agrarwirtschaft der Albrecht-Thaer-Schule, Berufsbildenden Schule III, in Celle ihre Absolventen nach zweijähriger Ausbildung entlassen. 31 junge staatlich geprüfte Betriebswirte, darunter sieben Frauen, aus 13 niedersächsischen Landkreisen erhielten ein Abschlusszeugnis und eine Urkunde über die Ernennung zum staatlich geprüften Agrarbetriebswirt.

Aus der Region Hannover absolvierten das Thaer-Seminar erfolgreich: Die beiden Wedemärker Dag Hinrich Backhaus und Timo Schröter, Henning Wehde aus Isernhagen und Jonas Nothwehr aus Burgdorf. Mit dem Besuch des Thaer-Seminars vollendet ein Landwirt das letzte Jahr einer zweijährigen Fachschulausbildung, die vergleichbar mit der Meisterausbildung im Handwerk ist und mit der die Teilnehmer zusätzlich die Ausbilderberechtigung und die Fachhochschulreife erlangen.

Einzugsgebiet der Fachschule wächst

Junge Landwirte aus ganz Niedersachsen und den benachbarten Bundesländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen wählen diese Ausbildung in Celle. Der Ausbildung ist die einjährige Fachschule Agrarwirtschaft vorangestellt, die mittlerweile in Celle ein ähnlich großes Einzugsgebiet aufweist und in der staatlich geprüfte Agrar-Wirtschafter ausgebildet werden.

Schulleiterin Sibylle Bolurtschi, die Koordinatorin des Agrarbereichs Angela Cantrup, Ernst-Ingolf Angermann und Volker Hornbostel vom Altherrenverband, sowie Klassenlehrer Alexander Barkminn und Klassenlehrerin Teresa Kaiser würdigten die Absolventen in ihren Reden.

Und es steht schon fest, wie es weitergeht mit der nächsten Generation: Am 27. August beginnt in Celle für etwa 100 neue Fachschüler die Ausbildung in vier Klassen zum staatlich geprüften Betriebswirt.

Von Stephan Hartung