Langenhagen

Von Montag, 12. Oktober, an werden Arbeiter an der L380/Resser Straße zwischen Engelbostel und der Einmündung der K310/Kananoher Straße die Straßengräben räumen. Dazu wird die jeweils betroffene Richtungsfahrbahn gesperrt. Die Arbeiten sind auf zwei Wochen angesetzt, witterungsbedingt kann es aber zu Verschiebungen kommen.

Schwerlastverkehr muss Umleitung nehmen

Der Geschäftsbereich Hannover der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr rechnet mit Behinderungen. Für den Schwerlastverkehr wird wegen der Einschränkungen durch die Räumungsarbeiten eine Umleitungsstrecke ausgeschildert. Diese führt von Resse aus über Heitlingen, Stelingen nach Engelbostel und umgekehrt.

In Langenhagen sind derzeit bereits an zwei anderen Stellen Bautrupps im Auftrag der Landesbehörde beschäftigt: an der Bothfelder Straße in Höhe des Silbersees sowie zwischen Engelbostel, Berenbostel und Stelingen.

Von Frank Walter