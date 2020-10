Langenhagen

Ingo Schmeißer beginnt seinen Tag mit dem Einkauf. Mit seiner Partnerin Maren Rietschel und deren Sohn Oskar fährt der Platzwart, Leiter der Fußballsparte und Fußballtrainer beim Langenhagener Sportverein DJK Sparta zum Osttor in Langenhagen. Dort gibt es alles, was das Trio braucht. Während seine Lebensgefährtin den Familienbedarf besorgt, kauft Schmeißer 90 Liter Mineralwasser im Getränkemarkt, damit die Sparta-Fußballspieler genug zu trinken haben.

Zur Galerie Rasen mähen, Getränke besorgen, Trikots waschen, Netze flicken, Listen führen und ein offenes Ohr gehören bei Ingo Schmeißer zum Selbstverständnis als Platzwart und Spartenleiter.

Für Schmeißer geht es vom Osttor weiter an die Emil-Berliner-Straße 40 zur Sportanlage seines DJK Sparta. Um 9.30 Uhr holt er seinen Schlüsselbund hervor und öffnet das Metalltor, über dem die gelb-schwarze Vereinsfahne flattert. Als Platzwart lässt er seinen Blick über die Anlage schweifen. Alles scheint in Ordnung zu sein. Dann trägt er das Mineralwasser in den Raum, an dessen Tür „Platzwart“ steht. Schmeißer ist schon seit 2008 bei Sparta – und kann hier Ehrenamt und Arbeit gut kombinieren.

Schmeißer wäscht die Trikots selbst

Im gleichen Gebäudetrakt befinden sich auch Waschmaschine und Trockner. „Wir waschen die Hemden der Herrenmannschaften selbst“, sagt Schmeißer. Wobei er mit wir sich selbst meint. Er packt die verschwitzen Trikots in die Maschine und startet das Waschprogramm. Anschließend geht er ins Vereinsbüro, fährt den Computer hoch, überprüft die E-Mail-Ordner und stellt die Kaffeemaschine an.

„Der Verein ist wie eine große Familie“

Platzwart, Spartenleiter und Kümmerer: Ein Teil von Schmeißers Arbeit läuft auch am Schreibtisch ab. Quelle: Patricia Chadde

Das Telefon klingelt. Ein Sportler hat eine Frage zum nächsten Auswärtsspiel, die Spartenleiter Schmeißer freundlich beantwortet. „Der Verein ist wie ein große Familie“, sagt der 45-jährige. Er genießt das Zusammengehörigkeitsgefühl und den Mannschaftsgeist. „Eine klare Ansage gehört auch mal dazu“, sagt Schmeißer und regelt weitere Anfragen: Ein Fußballtrainer möchte einen Auswärtsspieltermin verlegen, ein Vater seinen Sohn beim Verein anmelden. So begann auch Schmeißers persönlicher Weg zum DJK Sparta: Sein Sohn hatte dort ein Spiel, das sich der fußballbegeisterte Vater natürlich anschaute. Was mit dem Spielbesuch begann, setzte sich mit ein paar Tipps für den Trainer seines Sohnes fort. Als dieser wechselte, wurde Schmeißer die Funktion angeboten und er nahm die Aufgabe gerne an. Heute ist er Trainer und Platzwart.

Schmeißer telefoniert, trinkt einen Kaffee, schreibt E-Mails und füllt Formulare aus. Die Pokale auf der Fensterbank werfen zarte Schatten auf die Schreibtischplatte – sie erinnern an seinen furiosen Einstieg. 2015/2016 war er als Trainer der A-Juniorinnen und der Fußball-Frauenmannschaft Kreispokalsieger.

„Einer der größten Gärten Langenhagens “

Nach dem Papierkram geht Schmeißer in die Umkleidekabinen, entfernt Spinnenweben, fegt, wischt und reinigt Toiletten. Heute belässt er es bei den Damenumkleiden, weil er unbedingt noch die perfekt gepflegten Spielfelder vorstellen möchte. „Das ist einer der größten Gärten Langenhagens“, sagt er scherzend mit Blick über die große grüne Fläche und fügt hinzu: „Aber da steckt auch ganz schön viel Arbeit drin.“ Während der Vegetationsperiode mäht er bis zu dreimal pro Woche. Wenn es sehr heiß ist, muss der Rasen außerdem beregnet werden.

In den Kabinen entfernt Schmeißer die Spinnweben. Quelle: Patricia Chadde

Schmeißer belässt an diesem Tag beim Laubkehren und bessert vor allem ein paar frisch gebuddelte Kuhlen aus. „Hier sind nicht nur die Sportler aktiv, sondern auch Kaninchen, Maulwürfe und Wühlmäuse“, erklärt der Platzwart und zeigt auf eine Unebenheit. Hier könnten Sportler leicht umknicken, was unbedingt verhindert werden muss. Auch die hohen Bäume sind für den Mann im gelben Trikot ein Thema. „Einerseits werfen sie Schatten, auf der anderen Seite aber auch viel Laub ab“, sagt Schmeißer.

Abkürzung steht für Deutsche Jugend Kraft

Schließlich holt Schmeißer die Trikots aus der Waschmaschine, packt sie in den Trockner und klärt zugleich die Frage, wofür die Abkürzung DJK eigentlich steht. „Die christliche orientierte Gruppe gibt es seit mehr als 100 Jahren, und die Abkürzung bedeutet Deutsche Jugend Kraft“, sagt er und fügt noch etwas hinzu, was ihm besonders am Herzen liegt: „Ich bin wirklich froh, dass unsere Vereinsmitglieder seit Juli wieder trainieren dürfen.“

Von Patricia Chadde