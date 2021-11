Wedemark/Langenhagen

Das klappt doch mit der Zusammenarbeit zwischen Wedemark und Langenhagen: Zwölf Fahrräder, die kürzlich bei der Fundsachenversteigerung auf dem Bauhof der Gemeinde Wedemark selbst für das Anfangsgebot von 1 Euro niemand mit nach Hause nehmen wollte, stehen jetzt in der Flughafenstadt.

Schule unterhält eine Fahrradwerkstatt

Schüler und Lehrer der Gutzmannschule hatten den Bericht dieser Zeitung über die Auktion gelesen und gleich bei der Gemeinde Wedemark angerufen. Wenige Tage später standen Luca und Nils auf dem Betriebshofgelände in Hellendorf, um die Fahrräder auf einen Autoanhänger zu laden und abzutransportieren. Die Gutzmannschule in Langenhagen, so berichtet es Gemeindesprecher Ewald Nagel, unterhalte eine Fahrradwerkstatt. „Die Schüler sollen lernen, aus drei Fahrrädern eins zu bauen.“

Die Gemeinde Wedemark selbst konnte die übrig gebliebenen Fundstücke nicht einfach weiterreichen an Familien, die vielleicht Fahrräder gebrauchen könnten. Zwar waren die Zweiräder nach Augenschein bei der Auktion völlig in Ordnung – „ja, sie rollen“, bestätigt Nagel. „Aber es muss Arbeit hineingesteckt werden, und sei es nur, um sie vor einer Weitergabe zu überprüfen.“ Nun rollen sie also zum Schrauber-Projekt an die Gutzmannschule in Langenhagen – und das zum Nulltarif. Die Gemeinde Wedemark hatte die Räder selbstverständlich kostenlos abgegeben.

Von Ursula Kallenbach