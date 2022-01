Kaltenweide

Die Stadt Langenhagen muss die Straße Altenhorst in der gleichnamigen Kaltenweider Siedlung von Grund auf sanieren lassen. Die Kosten schätzt die Verwaltung auf rund 1 Million Euro. Kompliziert wird die Baumaßnahme durch die eng stehenden Bäume – und dadurch, dass die Ortsdurchfahrt die einzige Straße im Dorf ist. Zudem werden Autofahrer, die während der Bauphase den Waldkater, den Golfclub oder die Polo-Anlage in Maspe ansteuern werden, Umwege über die Siedlung Twenge in Kauf nehmen müssen.

Die bislang letzte größere Sanierung ist wohl 40 Jahre her

Der Altenhorster Pferdehofbetreiber Heinrich Wieters (58) kann sich noch an die bislang letzte größere Sanierung der Ortsdurchfahrt erinnern. „Vor ungefähr 40 Jahren ist da mal eine neue Asphaltdecke drauf gekommen.“ Damals sei er noch ein junger Mann gewesen, seitdem seien jedoch nur noch Löcher geflickt worden.

„Eine der schlechtesten Straßen in Kaltenweide“

Zwar handelt es sich um die Kreisstraße 338, jedoch hatte die Region Hannover die Straße bereits 2013 in die Straßenbaulast der Stadt Langenhagen übergeben. Kaltenweides Ortsbürgermeister Wolfgang Langrehr (SPD) ärgert sich, dass deshalb jetzt die Stadt für den Ausbau zahlen muss: „Leider müssen wir die Straße schon acht Jahre nach der Übernahme sanieren.“ Dabei sei die Erneuerung aber „absolut nötig. Das ist eine der schlechtesten Straßen in Kaltenweide, vielleicht sogar in ganz Langenhagen“, sagt Langrehr.

Straßenausbau in Altenhorst soll im zweiten Halbjahr beginnen

An dem Bedarf für die Sanierung lässt auch die Stadtverwaltung keine Zweifel aufkommen: „Die Fahrbahn der Straße Altenhorst ist aktuell mit der Zustandsklasse 7 von 8 bewertet und aufgrund diverser Mängel und der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dringend zu erneuern“, heißt es in der entsprechenden Beschlussdrucksache für die Langenhagener Politik. Diese hat den Ortsrat, den Verkehrsausschuss des Rates und den Verwaltungsausschuss passiert und dort Mehrheiten gefunden.

Junge und alte Bäume prägen den Charakter der Straße Altenhorst. Quelle: Sven Warnecke

Auch künftig ist kein Platz für einen Gehweg

Die Stadt plant, in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit dem Ausbau der Straße zu beginnen. Diese Erneuerung muss im sogenannten Vollausbau erfolgen, die Baufirma wird den bestehende Oberbau bis in eine Tiefe von 60 Zentimetern austauschen müssen. Für einen dauerhaft standfesten Fahrbahnaufbau muss der Unterbau noch etwa einen Meter neben der geplanten Fahrbahn weitergeführt werden. Für einen begleitenden Geh- und Radweg ist auch künftig kein Platz vorhanden.

Dicht stehende Bäume lassen wenig Platz

Denn Platz ist an der Straße Altenhorst ohnehin Mangelware. Wegen der beengten Verhältnisse zwischen den Alleebäumen ist für den Ausbau grundsätzlich ein Fahrbahnbreite von 4,75 Metern vorgesehen, in manchen Bereichen muss dafür aber die Fahrbahn verschwenkt werden. 4,75 Meter Breite reichen zwar für den problemlosen Begegnungsverkehr zwischen zwei Pkw. Kommen sich jedoch ein Lastwagen und ein Auto entgegen, dann brauche es 5,50 Meter, wie Anette Mecke, Leiterin der Abteilung Straßen und Verkehr der Stadt Langenhagen, im Verkehrsausschuss erläuterte. „Und das ist nicht überall möglich.“ Zumindest stellenweise soll die Fahrbahn aber auf diese Breite aufgeweitet werden.

Bei ihren Arbeiten soll das Bauunternehmen möglichst behutsam vorgehen. Im Wurzelbereich der Bäume soll ein Saugbagger zum Einsatz kommen. Bei jungen Bäumen sollen sogenannte Wurzelvorhänge verhindern, dass sich das Wurzelwerk unter die Fahrbahn ausbreitet. Gefällt werden müssen unter anderem zwei Bergahorne, der dickere hat einen Stammumfang von fast zwei Metern. Allerdings soll es auch auf Betreiben von Bündnis 90/Die Grünen Nachpflanzungen geben, um den ursprünglichen Alleecharakter der Straße Altenhorst wieder herzustellen.

„Irgendwie muss man ja auf den Hof kommen“

Saniert werden soll die Straße abschnittsweise unter Vollsperrung. Pferdehofbetreiber Wieters hat noch keine Information erhalten, wie es während der Bauphase um die Erreichbarkeit der Grundstücke stehen wird. „Irgendwie muss man ja auf den Hof kommen“, sagt Wieters mit Blick auch auf die Besitzer der 28 Pensionspferde. Sein Hof wäre zur Not noch über die Rückseite zu erreichen. „Ich bin aber auch der einzige in Altenhorst mit einem Feldweg hinten.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ortsbürgermeister Wolfgang Langrehr fordert deshalb Ausweichparkplätze an beiden Ortseingängen. Die monatelange Baustelle werde die Anlieger ohnehin schon „erheblich belasten“.

Von Frank Walter