Langenhagen/Wedemark

Der Rotary Club Langenhagen-Wedemark hat das diakonische Werk Hannover mit einer Spende unterstützt. Valentin Seidenfus, Präsident der Rotarier, überreichte 3500 Euro an Christian Ahrens, den Kuratoriumsvorsitzenden der Diakoniestiftung Hannover.

Das Geld hilft dem Werk nach Angaben Ahrens sehr. Denn die Diakonie verwendet die Summe für die Ökumenische Essensausgabe. Mit den 3500 Euro konnte die Essensausgabe der Stiftung um eine weitere Woche verlängert werden. Davon profitieren 180 bis 200 Menschen. Denn so viele Bedürftige erreicht die Essensausgabe binnen einer Woche.

Seit mehr als 30 Jahren trotzt die als Suppenküche gestartete ökumenische Essenausgabe den Widrigkeiten, um obdachlosen Frauen und Männern sowie anderen Menschen in Armut in der kalten Jahreszeit eine warme Mahlzeit anbieten zu können. Gut 30 Ehrenamtliche arbeiten in Schichten. Seit 2020 stellt die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Hannover ihren Gemeindesaal mit der Küche und dem Foyer für die Essenausgabe zur Verfügung. Die Räumlichkeiten befinden sich in der Innenstadt von Hannover an der Lavesallee 4.

Von Stephan Hartung