Kananohe

Viele Male hat der Cartoonist Uli Stein beim Tag der offenen Tür auf dem Alpaka-Gestüt in Kananohe seinen Stift gezückt und seine Bücher signiert. Sein Einsatz kommt nun vielen Tieren zugute: Einen Teil des Erlöses aus dem Hoffest haben die Kaltenweider Gestütbetreiber Sabine Weinrich und Oliver Menke der Uli-Stein-Stiftung für Tiere in Not gespendet. Mit dem Betrag in Höhe von 750 Euro kann die Stiftung jetzt weiter kleinere Tierschutzvereine im In- und Ausland unterstützen.

Stein, der in der Wedemark lebt, ist als Stammgast auf dem Gestüt stets willkommen. An der Spende waren auch mehrere regionale Betriebe beteiligt, die beim Hoffest mitgewirkt haben: Kuhlmann’s Eis aus Bissendorf, Mike Fuhrmann’s Fotography aus Godshorn und Chili-Andi, genauer gesagt Andreas Gassner aus Osterwald.

Alpakas gelten als friedliche Kameltiere

Auf dem Gestüt mitten in einem Naturschutzgebiet in der Region Hannover leben derzeit 26 Alpakas. Sie sind die Trendtiere des Jahres 2018. Die Alpakas werden in Kananohe nicht nur wegen ihrer feinen Wolle gehalten, sondern auch aufgrund ihres besonders ruhigen und friedlichen Charakters in der tiergestützten Therapie eingesetzt.

Seit 2015 züchten Menke und Weinrich die ursprünglich aus Südamerika stammenden Huacaya-Alpakas. Die flauschigen Exoten sind domestizierte Kameltiere, die in den Anden auf mehr als 2000 Metern Höhe und bei einer Herdengröße von mehreren Hundert Tieren leben. Inkas züchteten sie vor mehr als 5000 Jahren. Heute gibt es weltweit rund 3,5 Millionen Alpakas, wovon etwa 2000 in Deutschland leben.

In Kananohe können Besucher diese besonderen Tiere zu den Öffnungszeiten des Hofladens und einer Boutique für Alpaka-Wollprodukte aus der Nähe bestaunen. Diese sind freitags von 14 bis 18 Uhr und sonnabends von 11 bis 16 Uhr.

Lesen Sie dazu auch:

Cartoonist Uli Stein wäre gerne was „Kuscheliges“

Alpakas finden bei Hoffest auf Gestüt in Kananohe viele Fans

Alpakas weiden auch am Airport

Von Ursula Kallenbach