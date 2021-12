Wedemark/Langenhagen

Die Corona-Pandemie hat die Welt weiterhin fest im Griff. Menschen in armen Ländern treffen die Auswirkungen dabei ganz besonders hart. Der Rotary Club Langenhagen-Wedemark hat nun ein Hilfsprojekt in Sri Lanka unterstützt, das Manfred Möller, ehemaliger Lehrer vom Gymnasium Isernhagen, vor vielen Jahren initiiert hatte.

Durch Corona stehen viele Familien ohne Einkommen dar

Als Folge von Corona-Infektionen und der Schließung vieler Arbeitsstätten standen und stehen viele Familien im asiatischen Inselstaat Sri Lanka ohne jegliches Einkommen da. Schon im Januar dieses Jahres hatte unter Beteiligung des Rotary Clubs Langenhagen-Wedemark mehr als 200 bedürftigen Familien mit der Aktion „Dry Ration Project“ geholfen werden können. Nun wurde in der Weihnachtszeit eine weitere Hilfsaktion in die Wege geleitet.

Das Frauen-Altenheim nach dem Neuanstrich im August 2020. Jetzt wird im Innenbereich an der Sanierung der Sanitäranlagen gearbeitet. Quelle: privat

Wie schon bei dem „Trockenration-Projekt“ unterstützt der Rotary Club die Initiative, die eine Privatperson mit mehr als 40 Jahren Kontakt nach Sri Lanka und 25 Jahren Erfahrung mit diversen Sri-Lanka-Hilfsprojekten initiiert hat. Bei dieser Person handelt es sich um den Hannoveraner Manfred Möller, der als langjähriger Lehrer am Gymnasium Isernhagen dort unter anderem Spendenläufe, eine Sri-Lanka-AG und den Verein SlAGI angeregt und mitgegründet hatte, bei denen große Summen für Hilfsaktionen in Sri Lanka zusammenkamen.

Das Geld kommt in Sri Lanka Seniorinnen und Kindern zugute

Diesmal sind in der Vorweihnachtszeit binnen weniger Wochen 1740 Euro gesammelt worden. Diese Summe hat der Rotary Club Langenhagen-Wedemark noch einmal um 1000 Euro aufgestockt. „Sehr erfreulich ist auch, dass der Rotary Club Langenhagen-Wedemark auch die anfallenden Bankgebühren für die Überweisung trägt und somit jeder gesammelte Euro in Sri Lanka ankommt“, so Möller – in der Landeswährung sind das 608.238,90 Sri-Lanka-Rupien.

Manfred Möller 2018 bei einem Besuch im Altenheim in Sri Lanka. Quelle: privat

Vor Ort kümmert sich eine dem Initiator des Hilfsprojektes persönlich bekannte Gruppe mit dem Namen „Sunday Angels“ um die Verwendung. Von dem Geld sollen zwei Projekte gefördert werden: ein kleines Frauenaltenheim in Weliveriya und ein Projekt, das Kindern aus armen Familien in kostenlosen Kursen den Umgang mit Computern ermöglicht.

Von Frank Walter