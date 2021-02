Wedemark/Langenhagen

Die gelben Müllsäcke stapeln sich an diesem Mittwoch an den Straßen in der Gemeinde Wedemark, aber auch in Langenhagen. Zumeist sind sie auf den Schneebergen an den Straßenrändern abgestellt. Doch dort bleiben sie auch zunächst stehen.

Der Abfallentsorger Remondis hatte angesichts des Winterwetters und der „katastrophalen Zustände“ auf den Straßen in der Region Hannover die Abfuhr flächendeckend bis mindestens zum 12. Februar abgesagt. Das gilt in der Folge auch für Langenhagen und die Wedemark. Remondis bittet deshalb die Bewohner, die gelben Säcke wieder von den Straßen zu holen.

Anders läuft die Abfuhr beim Abfallwirtschaftsbetrieb Region Hannover (Aha). Das regionseigene Unternehmen hatte bisher – trotz widriger Straßenverhältnisse – den Abtransport von Rest- und Papiermüll bewerkstelligen können.

Von Sven Warnecke