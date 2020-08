Ein Lastwagenfahrer hat am frühen Montagmorgen in Höhe der A-7-Auffahrt Mellendorf in der Wedemark eine Ampelanlage touchiert, erheblich beschädigt – und ist geflüchtet. Doch mithilfe von Zeugenaussagen konnte die Polizei das Gespann finden. Der Fahrer war nicht nüchtern.