Lastwagen schiebt Skoda gegen Betonpfeiler – Fahrer flüchtet

Bissendorf

Beim Rückwärtsfahren hat ein Lastwagenfahrer mit seinem Gefährt einen Skoda gegen einen Betonpoller geschoben. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Allerdings beobachtete ein aufmerksamer Zeuge den Vorfall am Mittwoch um 9.30 Uhr an der Straße Deneckes Heide, merkte sich das Kennzeichen des Lastwagens und alarmierte die Polizei. Die Beamten können über das Kennzeichen den Fahrzeughalter ermitteln und hoffen so auch herauszufinden, wer am Steuer saß.

Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden an dem Skoda Fabia, der einem 45-Jährigen gehört, auf circa 5000 Euro.

Von Julia Gödde-Polley