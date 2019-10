Wedemark

Wie kann die Lebensqualität im Dorf erhalten werden? Wofür muss sich der Ort besser rüsten? Worauf sind die Bewohner stolz? All diese Fragen sollen beim Prozess Dorfwerkstatt erörtert und beantwortet werden. Interessierter Dörfer aus der Leader-Region Meer und Moor, zu der neben Neustadt und Wunstorf auch die Wedemark gehört, können sich bis Ende Oktober bewerben. „Ziel ist, einen Prozess in Gang zu setzen, der selbstständig funktioniert und fortwirkt“, heißt es von den Organisatoren.

Die Orte werden beim Dorfentwicklungsprozess 2020 auf den Prüfstand gestellt. Dabei sollen auch Zukunftsideen entwickelt werden. Das Regionalmanagement der Leader-Region moderiert die Sitzungen. „Die Dorfwerkstatt ist für Dorfgemeinschaften geeignet, die gemeinsam etwas bewegen und strategische Weichen für die Zukunft ihres Dorfes stellen wollen“, heißt es in der Ankündigung.

Orte, die Interesse an der Dorfwerkstatt haben, wenden sich an den Ortsbürgermeister oder direkt an Maren Krämer vom Regionalmanagement der Leader-Region per E-Mail an maren.kraemer@sweco-gmbh.de oder unter Telefon (0511) 3407262. Mitmachen können nur Dörfer, die bisher nicht am Prozess teilgenommen haben. „Ausgewählt wird nach Handlungsbedarf, ersten Ideen sowie vorhandenem Engagement in der Dorfgemeinschaft“, schreibt die Leader-Region. „Nach Vorgesprächen im Dezember dieses Jahres können die Dörfer Anfang 2020 loslegen.“

Von Julia Gödde-Polley