Lehrte

„Tanz in den Mai“ – so überschreibt das Kammerorchester Lehrte seine beiden nächsten Auftritte am 30. April und 1. Mai, mit dem das Ensemble sich nach der Corona-Zwangspause zurückmelden möchte. Denn auch wenn öffentliche Auftritte in den vergangenen beiden Jahren schwierig oder gar nicht zu organisieren waren, so gab es doch regelmäßige Proben, mitunter unter freiem Himmel.

„Wir haben eigentlich nichts ausgelassen, um gemeinsam zu musizieren“, sagt Elisabeth Dennert-Möller. Bis zu Beginn der Pandemie gehörten die Übungsstunden unter der Leitung von Dirigent Marcus Sundermeyer zum festen Wochenplan der gut 30 Musikerinnen und Musiker, die überwiegend aus Lehrte, Burgdorf, Hannover und der Wedemark stammen. Es folgten Wochen ohne jeglichen Kontakt, dann mit einem Masterkurs. Diesen hatte nach Aussage von Dennert-Möller der Dirigent entwickelt, damit jeder für sich üben konnte. Aber auch das Proben in musikalischen Untergruppen, im Freien beim Fagottisten in Kolshorn nutzte das Ensemble. „Letztlich hat all das dazu geführt, dass wir im vergangenen November dann Musik zur Marktzeit in Lehrte präsentieren konnten“, sagt die Lehrterin.

Elisabeth Dennert-Möller und das Lehrte Kammerorchester freuen sich über neue Mitglieder. Quelle: Antje Bismark

Ensemble sucht neue Mitwirkende

Gleichwohl hätten sich einige Instrumentalisten und Instrumentalistinnen verabschiedet, teils aus Altersgründen, teils wegen der pandemischen Situation. So beendete eine „zweite Geige“ ihr Engagement im Kammerorchester, dem sie seit der Gründung vor 60 Jahren angehört hatte. „Deshalb suchen wir jetzt ganz bewusst neue Mitwirkende“, sagt Dennert-Möller. Besonders gefragt seien Musikerinnen und Musiker an Geigen, Bratschen, Celli und Bässen, aber – und das ist neu – auch Trompeter, Pauker und Posaunisten. „In den vergangenen Jahren haben wir diese immer erst kurz vor den Auftritten zu den Proben geholt, jetzt streben wir regelmäßige Treffen an“, sagt sie. Die Idee stamme vom Dirigenten Sundermeyer, der aktuell als Cellist im Masterstudium stecke.

Interessierte seien jederzeit willkommen, insbesondere mit Orchester-Erfahrung, sagt Dennert-Möller. Mit entsprechenden Vorkenntnissen könnten die Neuen bereits bei den beiden nächsten Konzerten mitwirken, bei denen „L’Arlesienne Suite 1“ von Georges Bizet und die „Tschechische Suite“ von Antonin Dvorak auf dem Programm stehen. Zudem proben die Musiker die Komposition, die ein Orchester-Mitglied geschrieben hat. „Das wäre eine Uraufführung für die Zugabe“, kündigt sie an.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kammerorchester hofft auf viele Besucher

Wer sich bis Ende April noch nicht sicher genug fühle, könne an den Proben montags um 20 Uhr teilnehmen und dann bei den nächsten Konzerten mitwirken, sagt Dennert-Möller, die sich nach eigenen Angaben eine engere Zusammenarbeit mit der Musikschule Ostkreis wünscht, um den Nachwuchs sichern zu können. „Wir freuen uns über jeden Neueinsteiger.“ Diese können sich per E-Mail an vorstand@kammerorchester-lehrte.de melden. Weitere Informationen finden sie auf der Homepage unter kammerorchester-lehrte.de im Internet.

Musikfreunde könnten sich zudem die Konzerte vormerken: Der Auftritt am Sonnabend, 30. April, beginnt um 18 Uhr in der Johanneskirche in Hannover-Misburg, der am Sonntag, 1. Mai, um 17 Uhr in der Matthäuskirche Lehrte.