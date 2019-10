Hellendorf

Sie wohnen in einem Haus, doch am Sonnabend duellieren sie sich – und das live im Fernsehen. Monika Gentz und ihr Freund Dave Hülsner sowie Daves Mutter Elke Anders treten gegen das Paar Elisa Witek und André Timme sowie Elisas Stiefbruder Michael Zikmund an.

Der Sender Pro7 nimmt am Sonnabend um 20.15 Uhr „Die Live-Show bei dir zu Hause“ in Hellendorf auf. Bei dem neuen Format kämpfen Nachbarn im spielerischen Wettkampf in ihren Wohnzimmern und auf der Straße gegeneinander. Um dem TV-Team genug Platz zu bieten, hat die Gemeinde Wedemark dem Sender einen Teil ihres Areals im Bauhof vermietet.

Riesige Scheinwerfer erhellen den Nachthimmel

Gewaltige Scheinwerfer werden bei der „Live-Show bei dir zuhause“ nicht nur den Abendhimmel der Wedemark beleuchten. Quelle: Sven Warnecke

Auf dem Gelände sind bereits zahlreiche Scheinwerfer installiert – sie erhellten bereits am Donnerstagabend im Probebetrieb den Nachthimmel. Die Strahler waren bis Hannover und Burgwedel zu sehen. Auch ein Autoscooter wurde aufgebaut. Das ist auch vielen Wedemärkern nicht verborgen geblieben. In den sozialen Netzwerken kursierten sogleich die wildesten Gerüchte, was dort wohl geschehen soll. Eigentlich ist es ganz einfach: Dort treten die beiden Hellendorfer Familien gegeneinander in zahlreichen Sport-, Spaß- und Geschicklichkeitsspielen an.

Moderatoren unterstützen die Familien als Spielführer

Die beiden Moderatoren Matthias Opdenhövel (rechts) und Steven Gätjen fungieren als Spielführer. Quelle: Pro7/Jens Hartman

Unterstützt werden sie dabei von den Spielführern und Moderatoren Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen. Der Gewinner-Familie winkt letztlich ein Preisgeld von bis zu 90.000 Euro. Den Moderatoren wird dabei von Joko und Klaas unter die Arme gegriffen. Der Arbeitseinsatz des Duos in der norddeutschen Tiefebene ist aber nicht ganz freiwillig: Denn Joko und Klaas hatten am vergangenen Dienstag in ihrer Show „Joko & Klaas gegen Pro7“ eine Niederlage einstecken müssen. Nun schickt ihr Haussender die beiden zum Wochenendeinsatz nach Niedersachsen.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf kommen zum Arbeitseinsatz in die norddeutsche Tiefebene. Quelle: Pro7/Jens Hartmann

„Shows in einem perfekt ausgeleuchteten Studio gibt es viele. Aber eine Samstagabend-Show direkt aus den Wohnzimmern der Zuschauer zu machen, ist ein großes Abenteuer“, sagt Moderator Matthias Opdenhövel. „Ich bin ein großer Fan von Live-Shows: Es wird nichts glattgebügelt im Schnitt, alles ist unmittelbar, und der Zuschauer hat viel mehr das Gefühl, direkt im Geschehen zu sein.“

Alle Tickets für Zuschauer sind schon vergeben

Neben den Zuschauern im Fernsehen werden 480 Zaungäste – zumeist Anwohner – die Show live vor Ort verfolgen. Zudem können Freunde und Familienmitglieder der teilnehmenden Teams mitfiebern. Ohne Eintrittskarte kommt jedoch keiner auf das abgesperrte Gelände, sagt Pro7-Sprecher Michael Benn. Alle Tickets sind inzwischen vergeben. „Alle anderen, die keine Karte besitzen, werden vor Ort nicht viel mitbekommen, da schaut man besser gemütlich vorm TV die Show.“

Wedemarks Bürgermeister gibt spontan Bauhof als Kulisse frei

Anders als bei der ersten Sendung der Show vor zwei Wochen in Bochum gibt es in der Wedemark keine Spiele auf der Straße. Der Sender habe bei der Verwaltung eine Sperrung der Straße angefragt, sagte Gemeindesprecher Ewald Nagel. Doch der Bürgermeister hat dies nicht zugelassen – „gerade vor dem Hintergrund der vielen Umleitungen und zahlreichen Sperrungen in der Vergangenheit“, erklärte Nagel. Pro7 mietet deshalb ein Teil des Bauhofsgelände für die Spiele. Dafür wurden Schüttgut und Fahrzeuge weggeräumt, berichtet der Sprecher. Während der Live-Sendung am Abend könne es jedoch zu temporären Sperrungen des Mellendorfer Kirchwegs kommen – wenn die Moderatoren und Familien für den Wettkampf vom Bauhofgelände in die Wohnungen wechseln.

Für Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski entspricht die spontane Freigabe des Bauhof-Geländes „der Grundausrichtung unserer Verwaltung“. Er meint damit, „nicht nur zu sagen, was nicht geht, sondern gemeinsam nach Alternativen zu suchen“. Da spiele es keine Rolle, ob es um eine Fernsehsendung oder ein anderes Anliegen geht. „Und der freie Teil des Bauhofgeländes bietet sich einfach an“, unterstreicht der Bürgermeister. Zumal: „Wenn die Wedemark in einer bundesweiten Fernsehsendung Beachtung findet, kann es uns zudem nicht schaden.“

Helge Zychlinski ist Fan von Moderator Opdenhövel

Zychlinski wurde vom Sender auch gefragt, ob er bei einem Programmpunkt mitwirken könnte. Er sei aber wegen einer privaten Feier verhindert – werde sich aber die Show später in der Mediathek anschauen. „Persönlich bin ich seit seiner Sendung ,Hast du Töne’ Ende der Neunzigerjahre ein Fan von Matthias Opdenhövel, den ich gern kennengelernt hätte“, bedauert der Verwaltungschef.

Am Mellendorfer Kirchweg in Hellendorf gilt am Sonnabend ein Halteverbot. Quelle: Sven Warnecke

Wohnungen der Familien werden für Show umgebaut

Seit Anfang der Woche wurde das Equipment aufgebaut. Dafür sind nach Auskunft von Sendersprecher Benn etwa zehn Lastwagen und mehr als 20 Sprinter vorgefahren und haben Material geliefert. Unter anderem benötigt Pro7 für die Show ein Autoscooter. Der Rest ist aber geheim, die Familien kennen die Spiele noch nicht. Um auch die Wohnungen als Schauplatz für den Wettkampf vorzubereiten, mussten die beiden Familien bereits am Mittwoch ausziehen. Sie sind in einem Wedemärker Hotel einquartiert, berichten die Nachbarpaare auf Anfrage.

Auch das Konzept der Sendung hat Pro7 nach dem Feedback der Zuschauer zur Premiere aus Bochum noch einmal geändert. „Für die zweite Ausgabe der ‚Live-Show bei dir zu Hause‘ haben wir die Kommentare, Hinweise und Meinungen unserer Zuschauer auf unseren Social-Media-Kanälen genau gescannt und sie in unsere Planungen für die zweite Ausgabe einfließen lassen“, sagt Christoph Körfer, Sprecher von Pro7 und verantwortlich für die Zuschauerredaktion. Deshalb sollen die Familien stärker im Fokus stehen – in kleineren Teams und ohne permanente prominente Mitstreiter. Zudem sollen die Wettkämpfe die Mannschaften mehr fordern, kündigt der Sender an. „Vorerst sind zwei Ausgaben der TV-Show in diesem Herbst geplant“, berichtet Sprecher Benn auf Nachfrage. Wie es weitergeht, entscheide sich nach der Show in der Wedemark.

Auch nach dem Spiel wollen Nachbarn weiter miteinander reden Die 29 Jahre alte Kindergärtnerin Monika Gentz tritt zusammen mit ihrem Freund Dave Hülsner – er ist 28 und arbeitet als sozialpädagogischer Assistent – sowie dessen Mutter Elke Anders gegen das Paar Elisa Witek und André Timmer an. Die 26-jährige Referendarin im Grundschullehramt und der 32-jährige Gymnasiallehrer für die Fächer Sport und Biologie werden von Elisas 39-jährigen Stiefbruder Michael Zikmund unterstützt. Vor der Show haben Monika Gentz und André Timme mit den Redakteuren Julia Gödde-Polley und Sven Warnecke gesprochen. Sind Sie tatsächlich Nachbarn? Kennen Sie sich bereits? André Timme: „Wir wohnen in einem Haus. Wir sind im Obergeschoss, die sind im Erdgeschoss. Wir teilen uns den Garten. Der Wettkampf wird auf jeden Fall stattfinden.“ Monika Gentz: „Wir wohnen in einem Vier-Parteienhaus, unsere Gegner wohnen eine Etage über uns.“ Wie haben Sie sich vorbereitet? Timme: „Klar, man versucht sich jetzt ein bisschen fit zu machen und sich ein wenig mehr Wissen anzueignen – zum Beispiel, indem man mehr Zeitung liest. Ob das von Nöten ist, wird sich zeigen. Wir sind von den Typen breit aufgestellt.“ Gentz: „Wir haben uns nicht vorbereitet und lassen alles auf uns zukommen. Allerdings haben wir die erste Sendung vor zwei Wochen aufmerksam verfolgt. Wir freuen uns und sind total gespannt, schließlich wissen wir noch nicht, was wirklich auf uns zukommt.“ Wo sehen Sie Ihre Stärken? Timme: „Ich glaube unsere Stärke ist einfach, dass wir ein totales Vertrauen ineinander haben. Ich glaube dieser Druckfaktor wird am Ende entscheidend sein. Ich glaube, dass wir mit den Herausforderungen und unerwarteten Situationen besser umgehen können. Da wird Spontanität gefragt und ich glaube, das bringen wir alle mit.“ Gentz: „Wir halten als Team stark zusammen und können uns super aufeinander verlassen.“ Werden Sie nach dem Wettkampf Ihren Nachbarn noch grüßen? Timme: „Ja, definitiv.“ Gentz: „Natürlich werden wir nach dem Wettkampf weiter mit unseren Nachbarn sprechen (lacht). Das wird total spannend, speziell auch in der Nachbarwohnung. Dort waren wir noch nie, unsere Gegner und Nachbarn auch noch nie bei uns.“ Im Falle des Gewinns, haben Sie schon eine Idee, was Sie damit anstellen wollen? Timme: „Das Geld ist für mich persönlich nicht der Grund. Es ist natürlich ein Anreiz, keine Frage. Wir wollen einen gemeinsamen Urlaub mit allen Familienmitgliedern machen an dem Ort, an dem wir uns kennengelernt haben. Das war vor fünf Jahren auf Gran Canaria. Und wir wollen gemeinnützige Projekte unterstützen. Ist natürlich jetzt etwas, mit dem ich mich nicht so beschäftige, weil ich mich so auf Samstag freue. Ich würde es super finden, wenn am Ende alle sagen: Mensch, wir haben einen tollen Abend miterlebt.“ Gentz: „Wenn wir gewinnen sollten, haben wir erst einmal nur ganz kleine Wünsche. Ein neuer Fernseher ist fällig und ein Sofa für das Gästezimmer. Weiterführende Gedanken haben wir uns noch nicht gemacht.“ Wie sind Sie auf die Idee gekommen, an der Show teilzunehmen? Timme: „Wir haben die Information erhalten, dass Pro Sieben ein neues Konzept hat, dass uns sofort angesprochen hat. Das hat uns so fasziniert, dass wir halt unbedingt dabei sein wollten. Elisa war dabei die treibende Kraft. Wir haben die Nachbarn gefragt und die waren auch gleich Feuer und Flamme.“ Gentz: „Die Idee zur Teilnahme ist auf dem Mist unserer Nachbarn gewachsen. Die hatten sich beworben und uns schließlich gefragt, ob wir mitmachen wollen. Da haben wir uns ganz fix entschieden. Was hat man schließlich zu verlieren. Und Humor haben wir durchaus (lacht).“

Von Julia Gödde-Polley und Sven Warnecke