Übergabe des Staffelstabs im Mehrgenerationenhaus (MGH): In der Freiwilligenagentur Wedemark hat Pauline Große Anfang August ihren Dienst angetreten. Sie ist damit die Nachfolgerin von Sophie Schroeder.

Das Motto der Freiwilligenagentur „Macht doch alle, was ihr wollt – wir helfen euch dabei“ bewegte Große dazu, sich im Frühjahr 2020 bei der Gemeinde zu bewerben. Seit wenigen Tagen ist sie nun die neue Bundesfreiwilligendienstleistende (Bufdi).

Neuer Mitarbeiterin kommt aus der Wedemark

Große hat sich ganz bewusst für das Programm des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) in der Freiwilligenagentur entschieden. „Ich freue mich sehr auf diesen neuen Lebensabschnitt und auf die Mitarbeit im Mehrgenerationenhaus Wedemark“, sagte die 18-jährige Mellendorferin an ihrem ersten Tag. „Mich beeindruckt besonders, dass das MGH ein Haus für alle Generationen ist. Egal ob jung oder alt, alle sind willkommen. Besonders gemerkt habe ich das an meinem ersten Tag. Mein Schreibtisch war geschmückt, Glücksbringer lagen bereit, und so habe ich mich gleich willkommen gefühlt.“

„Wir haben im vergangenen Jahr die großartige Unterstützung von Sophie Schroeder erfahren dürfen“, sagte Daniel Diedrich, Leiter der Freiwilligenagentur. „Das BFD-Programm mit dem Programm Mehrgenerationenhäuser kombinieren zu können ist für uns zudem ein gutes Werkzeug, um jungen Menschen den Start in einen sozialen Beruf zu erleichtern.“ Schroeder habe beispielsweise durch die Mitarbeit erkannt, dass der Studiengang Soziale Arbeit genau der richtige für sie ist. Damit sei – neben der Bereicherung der Arbeit im MGH durch ihre Mitwirkung – ein weiteres wichtiges Ziel erreicht worden, sagte Diedrich.

