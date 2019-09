Krähenwinkel

Damit die Kinder der neu gebauten Kindertagesstätte Krähennest auf dem Weg zur Einrichtung sicher die Straße überqueren können, hat die Stadt Langenhagen am Ernst-Hugo-Weg sowie im nördlichen Abschnitt der Wiesenstraße die Verkehrsregelungen geändert. Das teilt Sprecherin Juliane Stahl mit. „Um insbesondere für die Kinder sowie für alle anderen Fußgänger und Radfahrer die Situation am Ernst-Hugo-Weg zu verbessern, wurde die bisherige Anlieger-frei-Regelung aufgehoben.“ An den Straßen weisen nun Schilder darauf hin, wie weit Autofahrer in der Straße fahren dürfen, schreibt Stahl.

Der Grund für die Änderung: Der Weg wurde von Verkehrsteilnehmern immer wieder genutzt, um vom Hainhäuser Weg zur Wiesenstraße zu fahren – trotz Anlieger-frei-Regelung, heißt es aus dem Rathaus. Die Autofahrer hätten so versucht, „die Wartezeit vor der geschlossenen Schranke im Hainhäuser Weg zu umgehen“, berichtet Stahl. Wurden die Autofahrer erwischt, mussten sie ein Bußgeld zahlen.

