Mellendorf

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Mellendorf ist nach der Corona-Pause wieder für Gruppen und Beratungen geöffnet. Aber eine Teilnahme an den Angeboten ist aufgrund coronabedingter Auflagen nur nach vorheriger Anmeldung unter Telefon (05130) 9744511 oder per E-Mail an freiwilligenagentur@wedemark.de möglich. Für Fragen ist das Team der Freiwilligenagentur in der Woche täglich von 10 bis 16 Uhr ebenso erreichbar.

Am Montag, 3. August, hält die Beratungsstelle KIBIS ab 14 Uhr ihre Sprechstunde zu Selbsthilfegruppen ab und ist sonst telefonisch unter (0511) 666567 zu erreichen. Der erste Tanzkurs im Sitzen im MGH beginnt am selben Tag um 15 Uhr, der zweite um 16.30 Uhr. Die Smartphone-Sprechstunde fängt am Montag um 16.30 Uhr an, und ab 19 Uhr klappern die Stricknadeln beim Angebot Yoga für die Hände.

Anzeige

Für Schuldnerberatung ist Termin nötig

Die Formularlotsen bieten ihre Hilfe am Dienstag, 4. August, von 10 bis 12 Uhr an. In dieser Zeit können Menschen auch die Notfalldosen gegen eine Gebühr von 2 Euro erwerben. Die Schuldnerberatung der Caritas können Interessierte am Dienstag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr aufsuchen; sie sollten aber zuvor einen Termin bei der Caritas montags bis donnerstags zwischen 9 und 14 Uhr unter Telefon (05139) 805790 vereinbaren.

Weitere HAZ+ Artikel

Am Mittwoch, 5. August, beginnt um 16 Uhr die digitale Sprechstunde, die Gruppe Harele – spanische Gespräche zur Literatur – folgt von 16.45 bis 17.45 Uhr. Um 17.30 Uhr fängt der orientalische Tanz an. Am Donnerstag, 6. August, gibt die Koordinatorin für Lernpaten ab 13.30 Uhr Rat. Die Formularlotsen helfen wieder von 17 bis 19 Uhr. Am Sonnabend, 8. August, läuft ab 15 Uhr der Trommelkursus. Täglich zwischen 10 und 16 Uhr können sich Interessierte in der Agora des MGH an einem offenen Bücherschrank bedienen.

Von Ursula Kallenbach