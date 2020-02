Mellendorf

Elektronische Geräte sowie Bargeld haben bislang unbekannte Diebe am Freitag aus der Umkleidekabine der Wedemarkhalle in Mellendorf gestohlen. Opfer sind die Kinder und Jugendlichen, die zwischen 19.15 Uhr und 21.15 Uhr den dortigen Mitternachtssport der Gemeindejugendpflege besucht hatten. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden insgesamt auf gut 780 Euro. Sie hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.

Wie die Polizei Mellendorf am Sonntag auf Nachfrage berichtete, seien die Umkleideräume unverschlossen geblieben. Konzept der Veranstaltung, die seit Jahren unter dem Motto „Nachtaktiv“ angeboten wird, sei, dass die Teilnehmenden während der gesamten Zeit kommen und gehen können. Die Gemeindejugendpflege bietet dabei Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren an, in der Sporthalle am Campus W neben Fußball und Basketball auch Frisbee und Badminton oder auch Brennball zu spielen. Die Gemeinde steuert frisch gebackene Waffeln und Musik bei. Ob die Gemeinde Konsequenzen aus diesem Vorfall zieht, war am Sonntag nicht zu erfahren.

Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Rebekka Neander