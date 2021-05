Mellendorf

Die Polizei hat am Sonnabend, 29. Mai, eine Gartenparty an der Straße Rotkamp in Mellendorf aufgelöst. Die Gäste hatten gegen die derzeit geltende Corona-Verordnung verstoßen. Vor Ort befanden sich nach Angaben der Beamten Personen aus vier Haushalten. Gegen insgesamt sieben Personen hat die Polizei nun Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Von Sebastian Stein