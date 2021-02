Hannover/Abbensen

Am 6. September vergangenen Jahres hat der 54-Jährige einen Schreibtisch in seiner Dreizimmerwohnung mit Spiritus übergossen und angezündet. Die Unterkunft in einem Mehrfamilienhaus wurde schwer beschädigt und ist bis heute nicht bewohnbar. Der Schaden beträgt zwischen 70.000 und 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

In einem Sicherungsverfahren hatte die Strafkammer 18 am Mittwoch zu klären, ob der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus muss – und ob durch ihn eine Wiederholungsgefahr ausgeht. Dazu sollte der forensische Gutachter Ulrich Diekmann für die Kammer eine sogenannte Gefährlichkeitsprognose ausstellen. Das Ergebnis: Eine weitere Gefahr für die Allgemeinheit besteht nicht durch den 54-Jährigen.

In der Einlassung des Beschuldigten sowie in den Zeugenaussagen und den Schilderungen des Gutachters wurde deutlich, dass sich am besagten Nachmittag eine paranoide Wahnvorstellung Bahn gebrochen hatte. Der 54-Jährige gab an, sich von seinem Vermieter bedroht gefühlt zu haben. Er habe diesen mit einer Gasflasche auf dem Grundstück gesehen und kurz darauf einen entsprechenden Geruch durch sein Fenster wahrgenommen.

Die Zeugen, darunter der Vermieter, widersprachen dem. Diese Szene sei so nicht passiert. Im Affekt kam der Beschuldigte auf die Idee, ein Feuer als vermeintliches Ablenkungsmanöver zu legen. „Ich wollte raus ohne entdeckt zu werden“, sagte der 54-Jährige. Also zündete er den Tisch an, griff sich ein Messer und verließ seine Dachgeschosswohnung durch ein Fenster.

„Ich werde verfolgt“

Während sich der Brand ausbreitete, wurde der Mann von einem Anwohner in einem benachbarten Garten gefunden. Er saß auf einer etwa zwei Meter hohen Mauer, das Messer lag im Gras. „Er wirkte verstört und verängstigt“, sagte der Anwohner vor Gericht. Angesprochen auf das Messer soll der 54-Jährige gesagt haben, dass er es zur Verteidigung brauche – falls sich ihm jemand in den Weg stelle. „Ich werde verfolgt, ruft die Polizei“, soll er immer wieder gesagt haben, berichtete der Anwohner weiter vor Gericht. Einem Polizisten sagte er wenig später, dass er das Feuer gelegt hatte.

Wie der Vermieter und die Ex-Frau des Mannes berichteten, sei der 54-Jährige in den Wochen vor der Tat wunderlich geworden. Früh morgens habe er an einem Wochenende bei dem Hauseigentümer geklingelt – nur um ein Prospekt zu überreichen. Seine ehemalige Lebensgefährtin erzählte von kruden Textnachrichten. „Sie kommen mich holen“, soll er geschrieben haben. Angesprochen auf seinen Zustand, machte er seinen langjährigen Arbeitgeber verantwortlich, sagte die Frau. Dieser wolle ihn rausmobben.

Corona und „Katastrophendenken“

Wie der Mann in seiner Einlassung ergänzte, sei er wegen Corona in Kurzarbeit geschickt worden. Aber eine anstehende Kündigung oder Mobbing habe es nie gegeben, sagte er rückblickend. „Mein Arbeitgeber hat mir sogar zugesichert, dass ich dort wieder arbeiten kann, wenn es mir besser geht“, sagte der ausgebildete Industrietechniker. Er lebte seit Jahren allein, hat wenig Kontakte zu anderen Menschen.

In seinem Gutachten klärte der Psychiater Diekmann über den Leidensweg des 54-Jährigen auf. Er beschrieb den Beschuldigten als isoliert und einsam. Die Folgen der Corona-Krise hätten aus einer schleichenden Depression paranoiden Wahnvorstellung gemacht. „Einsamkeit ist ein belastender Faktor“, so der forensische Gutachter. „Man sieht nur noch seine eigene Sicht der Dinge – und die können so von keinem Mitmenschen mehr korrigiert werden.“ Die Folge sei „Katastrophendenken“ gewesen. Das vermeintliche Mobbing auf der Arbeit und die angebliche Bedrohung durch den Vermieter – „für ihn war das real“, so Diekmann.

Dass der 54-Jährige solche oder ähnliche Taten erneut begeht, sei unwahrscheinlich. Allerdings schlug der Gutachter Maßnahmen vor: eine psychiatrische Begleitung, Verschreibung von Medikamenten und eine Therapie. „Das Schlimmste wäre, ihn einfach auf die Straße zu setzen“, sagte er. Er bräuchte ein soziales Netz.

In der kommenden Woche hat der 54-Jährige ein Erstgespräch bei einer Psychologin.

