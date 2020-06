Wedemark

Sinkende Steuereinnahmen und zusätzliche Ausgaben: Die Corona-Krise trifft auch die Kasse der Gemeinde hart. Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski befürchtet infolge der Pandemie, „dass wir das schlimmste Haushaltsjahr in der Gemeinde Wedemark erleben werden“.

Nach der jüngsten Steuerschätzung drohen der Kommune bei der Gewerbesteuer einen Einbruch von gut 3 Millionen Euro im Vergleich zum Plan. Zudem werden der Wedemark etwa 1,6 Millionen Euro bei den Einnahmen aus dem Einkommenssteueranteil fehlen. Als Grund nennt Zychlinski auch die von vielen Betrieben für ihre Arbeitnehmer angemeldete Kurzarbeit. Die Einkommenssteuer ist mit die wichtigste Einnahmequelle für den kommunalen Haushalt. Überdies rechnet der Verwaltungschef mit weiteren fehlenden Einnahmen in der kommunalen Kasse in Höhe von 400.000 Euro – etwa durch den Wegfall der Kita-Gebühren, die mit monatlich rund 100.000 Euro zu Buche schlägt.

Unterm Strich werden im laufenden Haushaltsjahr – Stand jetzt – etwa 5 Millionen Euro fehlen. Im Vergleich zum Haushaltsvolumen von insgesamt 62 Millionen Euro ist das schon eine Menge, meint der Verwaltungschef.

Verwaltung genehmigt 36 Anträge auf Steuerstundung

Nach Auskunft von Gemeindesprecher Ewald Nagel haben aktuell 36 der insgesamt 660 zahlungspflichtigen Unternehmen im Gemeindegebiet einen Stundungsantrag für Gewerbesteuer gestellt. Diese habe die Kommune bereits allesamt genehmigt. Zudem seien beim Finanzamt eine der Kommune bislang unbekannter Anzahl an Anträgen von Firmen auf Senkung der Vorauszahlungen eingegangen.

Zusätzliche Kosten belasten den Haushalt

Doch der Wedemark brechen aufgrund der Corona-Krise nicht nur Einnahmen weg, sondern das Rathaus muss auch mehr Geld zur Bekämpfung der Pandemie ausgeben – etwa für zusätzliche Putz- und Desinfektionsmittel, Schutzausrüstungen, die Waschstraße für Schüler auf dem Campus W sowie für Personal. Für diese außerplanmäßigen Kosten hatte der Verwaltungsausschuss der Gemeinde bereits 100.000 Euro bereitgestellt. 48.000 Euro habe die Verwaltung Nagels Angaben zufolge bereits ausgegeben, weitere 32.000 Euro seien beantragt.

Bürgermeister: Keine Haushaltssperre

Trotz der schlechten Zahlen und Prognosen wollen der Verwaltungschef sowie Kämmerer Joachim Rose an den bereits geplanten Vorhaben und Investitionen festhalten – „eher sogar mit Nachdruck“, sagt Zychlinski. Die Gemeinde wolle nicht jetzt schon auf die Bremse treten – sondern das Geld ausgeben, um einen Beitrag zu leisten, damit die Wirtschaft am Leben bleibe. Eine Haushaltssperre werde es in dieser Situation nicht geben, betont der Bürgermeister. Ein schlechtes Finanzjahr könne die Gemeinde durchstehen – „weil wir in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet haben.“ Doch länger könne die Kommune diesen Zustand nicht durchhalten.

Um den Kommunen unter die Arme zu greifen, hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz bereits vor einigen Wochen ein Rettungspaket angekündigt. Am Mittwoch dann präsentierten die Verantwortlichen der Regierungskoalition in Berlin einen Rettungsschirm, mit dem sie 130 Milliarden Euro locker machen wollen, um die deutsche Wirtschaft wieder zu mobilisieren. Auch die durch die Corona-Krise finanziell angeschlagenen Kommunen sollen Geld erhalten, um die wegbrechenden Steuereinnahmen zu kompensieren. Zychlinski hatte bereits vor Bekanntwerden der konkreten Pläne seine Forderungen verdeutlicht: Seinen Angaben zufolge ist es wichtig, dass sich nicht nur das Land Niedersachsen an den Steuerausfällen der Städte und Gemeinden beteilige.

Von Julia Gödde-Polley