Stephan Weil hat richtig viel Zeit mitgebracht. Am Freitagmorgen hat er erst den Leitungen der drei weiterführenden Schulen in der Wedemark zugehört. Anschließend hat der niedersächsische Ministerpräsident mit den Schülern über ihre Sorgen, Nöte und Wünsche gesprochen. Weil hat zum Auftakt seiner Tour durch die Schulen des Landes als erstes Ziel das Schulzentrum Mellendorf besucht.

Nicht ohne Grund. Auch in der Wedemark hat es nach dem Neustart des Schulbetriebes nach den Sommerferien die ersten positiven Corona-Fälle einschließlich der gesetzlich geforderten Maßnahmen gegeben. Nach Auskunft von Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski ist seit Donnerstag nun der zwölfte Jahrgang der IGS betroffen. Ein Schüler sei positiv auf Covid-19 getestet worden, sagt der Verwaltungschef. In der Folge muss der gesamte Jahrgang für die nächsten 14 Tage in Quarantäne – und sich per Homeschooling weiterbilden.

Kinder erzählen dem Ministerpräsidenten aus Schulalltag

14 Schüler aus den drei im Schulzentrum vertretenen Schulen haben dem Ministerpräsidenten Fragen gestellt. Quelle: Sven Warnecke

Apropos Homeschooling: Einige der 14 Schüler aus dem drei Schulen der Wedemark berichteten am Freitag von ihrer ehrlichen Freude, endlich wieder Lehrer und Mitschüler leibhaftig sehen zu können – und nicht mehr nur via Bildschirm. Gleichwohl zollte Weil den Lehrern und Schulen großen Respekt, was sie innerhalb kürzester Zeit nach dem Lockdown digital an Unterricht angeboten hätten. „Es war wirklich beeindruckend, wie schnell Angebote von Schulen aus dem Boden gestampft wurden“, befand der niedersächsische Regierungschef. „Gemessen an dem, wo wir herkommen, wurde viel erreicht.“ Doch Weil räumte durchaus auch ein, dass es in Sachen Digitalisierung im Land noch viel zu tun gebe.

Und was nimmt der Ministerpräsident nun mit von seiner Stippvisite in der Wedemark? Mehrere Schüler berichteten von der Enge in den Schulbussen, die keine Chance für den derzeit geforderten Mindestabstand ließen. Aber auch das Gedränge vor der sogenannten Waschstraße vor dem Mellendorfer Schulzentrum stieß etlichen Schülern sauer auf. Zudem wird befürchtet, in den letzten Monaten ohne Präsenzunterricht zu viel Stoff versäumt zu haben. Das müsste sich in den folgenden Prüfungen doch entsprechend niederschlagen, hieß es.

Ohne Impfstoff ist weiterer Lockdown möglich

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hört sich die Sorgen und Wünsche der Wedemärker Schüler an. Quelle: Sven Warnecke

„Wir leben in unnormalen Zeiten“, betonte Weil. Diese Situation habe so noch niemand erlebt. Gleichwohl meinte er im Rückblick auf die jüngsten Abiturprüfungen in der Corona-Phase, dass diese besondere Situation durchaus berücksichtigt worden sei. Das bestätigte auch Gabriela Fellmann von der Landesschulbehörde. Sie war zusammen mit dem Ministerpräsidenten nach Mellendorf gekommen. Die Schulen hätten von ihrer Behörde viele Freiräume in Sachen Prüfungen erhalten, sagte Fellmann. Sie kündigte an, auch in diesem Schuljahr den Schulleitungen viel Flexibilität einzuräumen.

Denn eines sei klar, sagte Weil. Ohne einen Impfstoff gegen das Coronavirus könne es jeder Zeit wieder zu „Störungen“ kommen – gemeint hat der Ministerpräsident einen durchaus möglichen zweiten Lockdown.

Von Sven Warnecke