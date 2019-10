Wedemark

Dieses Team aus der Wedemark ist aktueller Deutscher Meister: Emma Manikowski, Emeliy Rühle, Lena Engelke, Lea Hoffmann und Leonie Ingwersen haben mit ihren Pferden das Championat der unter 18-Jährigen in der Sportart Mounted Games gewonnen. Sie krönten damit eine erfolgreiche Saison.

In Wolteritz bei Leipzig setzte sich das fünfköpfige Team der Bissendorfer Hobbits im Turnclub Bissendorf gegen elf andere Mannschaften durch. Darunter waren auch weitere Reiter und Pferde aus Bissendorf. Die Teilnehmer mussten im Galopp unter anderem Staffelstäbe, Flaschen, Bälle und Fahnen übergeben. Zudem müssen bei den Mounted Games, einer Sportart, die ursprünglich aus England kommt, die Ponys Bälle aus Wassereimern fischen. Insgesamt gibt es 26 international normierte Spiele, berichtet Uta Döpke von der Ponygruppe Bissendorfer Hobbits, die seit 15 Jahren existiert. „Die Aktiven brauchen neben den reiterlichen Fähigkeiten auch eine Portion Athletik.“

Zwei Mannschaften aus Bissendorf kämpfen bei Championat

Für das Championat hatten sich die Reiter, die im Alter von zwölf bis 18 Jahren sind, zuvor auf Turnieren qualifiziert. Die besten zwölf Mannschaften aus Deutschland trafen sich dann in Wolteritz. Den ersten Turniertag beendete das Team Bissendorf-Mix, die späteren Deutschen Meister, bereits auf dem ersten Platz. Das Team Bissendorf landete auf dem achten Platz. Am zweiten Wettkampftag gab es zwei Finalläufe, in dem jeweils sechs Mannschaften gegeneinander antraten. Die Reiter und Ponys vom Team Bissendorf-Mix blieben Döpkes Angaben zufolge unangefochten vorne und gewannen mit großem Vorsprung von 27 Punkten die Deutsche Meisterschaft.

Die zweite Mannschaft aus der Wedemark, das Team Bissendorf, freut sich über die Teilnahme am Championat und den achten Platz bei den Mounted Games. Quelle: privat

Auch das junge Team Bissendorf mit Emma Geldermann, Sarah Razouane, Greta Döpke, Fenna Dirksen und Celina Bröker kämpfte und verteidigte den achten Platz.

Lesen Sie hierzu auch:

Mounted Games: 2018 starteten bei Turnier 51 Mannschaften in Brelingen

Bissendorfer Reiter überzeugen bei Mounted Games

Von Julia Gödde-Polley