Erik Peters arbeitete als Diplom-Übersetzer, bis er 2006 von seiner Motorradfahrt durch Zentralasien und die Mongolei nach Shanghai zurück nach Köln kam. Er entschied, sein Leben zu verändern. Die grandiosen Ergebnisse dieser Lebenswende können Besucher der Multivisionsshow am Sonnabend, 21. März, ab 20 Uhr im Gasthaus Bludau in Wennebostel nachvollziehen. Dort geht es um einen sechswöchigen Motorradtrip des Kölner Bikers durch die schottischen Highlands.

Wilde Küstenlandschaften, neblige Moore, mystische Seen und idyllische Täler: Schottland ist von einer romantischen und wilden Schönheit geprägt, die jeden Besucher schnell in ihren Bann zieht, kündigt Peters an. Etwa sechs Wochen reiste er – nun schon lange Fotograf und Filmemacher – mit seinem Motorrad und der Kamera durch den rauen Norden Großbritanniens. Er erkundete die sagenumwobenen Highlands und die vom Westwind zerzausten Inseln der Hebriden.

Auch Seeungeheuer Nessie fehlt nicht

Die Zuschauer sind hautnah dabei, wenn der Abenteurer die Highland Games besucht, wo die stärksten Schotten schon seit Jahrhunderten ihre Kräfte in uralten Disziplinen miteinander messen, wenn er die schönsten Straßen des Landes mit dem Motorrad erkundet und in zahlreichen Destillerien erfährt, wie aus Wasser edler Whisky entsteht. Natürlich dürfen auf diesem Trip auch Schottenrock, die Nationalspeise Haggis und das berühmte Seeungeheuer Nessie nicht fehlen.

In seiner Multivisionsshow liefert Peters nicht zuletzt fundiertes Hintergrundwissen über Geschichte und Kultur Schottlands und gibt Interessierten Informationen und wertvolle Tipps – vielleicht für die nächste eigene Reise.

Tickets für die Veranstaltung in der Gaststätte Bludau, Alter Postweg 8, sind zum Preis von 15 Euro aufwww.motorradreisender.de zu buchen und an der Abendkasse erhältlich.

