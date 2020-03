Wedemark

Die Musikschule Wedemark hat knapp eine halbe Million Euro in die unterschiedlichen Bereiche ihrer Bildungsarbeit zu kanalisieren. Sie beschäftigt 16 festangestellte Lehrkräfte – dabei ist die Einrichtung doch ein eingetragener Verein. Letztlich verantwortlich für diese Summe zeichnet bisher ein sechsköpfiger ehrenamtlicher Vorstand. Damit soll nun Schluss sein. Am Montagabend soll mit der 40-jährigen Geschichte bei der Mitgliederversammlung gebrochen werden.

Erstmals soll ein bezahlter, hauptamtlicher Vorstand ins Amt kommen, während die Vereinsform bestehen bleibt. Gründe, eine neue Konstruktion zu finden, zeichneten sich schon länger ab. „In den vergangenen Jahren wurde es immer schwieriger, die einzelnen Positionen im ehrenamtlichen Vorstand neu zu besetzen“, sagt Schulleiter Dieter Stein. „Es ist nicht einfach, Menschen davon zu überzeugen, für einen Jahresetat von knapp 500.000 Euro ehrenamtlich die Verantwortung zu tragen, ohne ins Tagesgeschäft miteingebunden zu sein.“ Durch einen hauptamtlichen Vorstand werde den Ehrenamtlichen künftig diese Last von den Schultern genommen.

Rückt Stein selbst in den Vorstand?

Den größten Teil der Einnahmen steuern die Eltern und Schüler mit Unterrichtsgebühren von rund 230.000 Euro (Stand 2019) bei, gefolgt von der Gemeinde Wedemark mit 175.000 Euro. Außerdem erhält die Schule mehrere Zuschüsse für einzelne Projekte, etwa von der Landesschulbehörde. Die Musikschule kooperiert mit mehreren Kitas und Schulen in der Gemeinde.

Ohne die Wahlen am Montag vorwegzunehmen: Der Schulleiter geht davon aus, dass der neue hauptamtliche Vorstand aus zwei Personen bestehen wird. Einer wird sehr wahrscheinlich Stein selbst sein, der zweite wird sich ebenfalls aus dem festangestellten Kollegium zur Verfügung stellen – nur so macht der Schwenk zu den Hauptamtlichen Sinn. Neue Kosten entstehen daraus also nicht. Wohl aber geht auch die Haftung auf diesen Vorstand über – eine Versicherung muss abgeschlossen werden. Seit 25 Jahren führt Stein die Musikschule als Leiter. Er unterrichtet auch selbst mit Schwerpunkt Percussion.

Neue Konstruktion entspricht der Praxis

Die Vorteile der Neuerung für die praktische Arbeit liegen für den 52-Jährigen auf der Hand. „Die neue Konstruktion bildet die tatsächliche Arbeit der Musikschule viel besser ab. Auch in der Vergangenheit lag der größte Teil der Arbeit schon in den Händen der Geschäftsstelle. Offiziell verantwortlich war aber der Vorstand. Nun soll die Verantwortung auch in den Händen derer liegen, die die Arbeit tatsächlich verrichten“, erklärt Stein. Ein Beispiel: Sollte etwa ein neuer Gitarrenlehrer angestellt werden, musste dies bisher formal der ehrenamtliche Vorstand unterschreiben – fachlich wählte der Schulleiter aus.

Alltag bleibt für alle wie bisher

Für die etwa 260 Vereinsmitglieder, die 600 Schüler und die zahlenden Eltern ändert sich nichts. Auch die 16 Lehrkräfte sind nach wie vor Angestellte des Vereins Musikschule Wedemark und müssen den Weisungen der Schulleitung folgen. Der Musikschulalltag bleibt für sie alle gleich: Musik bestimmt die Kurse und Ensemblearbeit in insgesamt 175 Jahreswochenstunden. Aber: Den Ehrenamtlichen wird die Last von den Schultern genommen. Schulleiter Dieter Stein sieht diese Tendenz auch bei anderen Musikschulen und Vereinen.

Bei der Gemeinde – Verwaltung und Politik – habe die Musikschule mit ihrem Neuerungsvorschlag offene Türen gefunden, betont Stein. „Wir denken, dass auch für die Gemeinde die Vorteile überwiegen, weil die Musikschule so deutlich professioneller geführt werden kann.“ Für den neuen ehrenamtlichen Aufsichtsrat, der sich Stein zufolge nun „besser mit musiknahen Themen beschäftigen“ könne, werden voraussichtlich zwei oder drei der bisherigen Vorstandsmitglieder kandidieren. Außerdem ist darin die Gemeindeverwaltung vertreten.

So sind andere Musikschulen aufgestellt Die Musikschule Wedemark steht nicht allein mit ihren Problemen als ehrenamtlich geführter Verein mit Vollzeitpersonal. Zwar sind die Musikschulen in Langenhagen, Garbsen und Hannover kommunalen Einrichtungen und somit nicht vergleichbar, aber die übrigen sind wie die der Wedemark meist im Vereinsformat konstituiert. „Es gibt aber schon Anfragen von Musikschulen, die ähnliche Probleme haben und sich für unseren Weg interessieren“, sagt der Wedemärker Leiter Dieter Stein. So außergewöhnlich sei das Modell eingetragener Verein mit hauptamtlichem Vorstand und ehrenamtlichem Aufsichtsrat auch nicht. Es werde beispielsweise von einigen Kindertagesstätten in Niedersachsen bereits praktiziert.

Von Ursula Kallenbach