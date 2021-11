Wedemark

Wedemärker können ab sofort den neuen Fotokalender des Nabu für das kommende Jahr erwerben. Der Kalender zeigt jeden Monat ein neues Bild der vielfältigen Natur der Gemeinde. Für 9,90 Euro können Interessierte den A3-Wandkalender in der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf, auf dem Biohof Rotermund-Hemme in Brelingen und bei Bücher am Markt in Bissendorf mit nach Hause nehmen. Auch das Gartencenter Klipphahn in Bissendorf, der kleine Naturkostladen in Mellendorf und das Mooriz in Resse bieten den Jahreskalender an. Die Stückzahl ist limitiert.

Insgesamt 14 detailreiche Bilder von Tieren, Pflanzen und Landschaften aus der Wedemark begleiten die Käufer durch das neue Jahr. Ehrenamtliche haben die Gestaltung übernommen, der klimaneutrale Druck wurde wieder mit dem Umweltdruckhaus Hannover realisiert. „Das Papier für den Kalender besteht zu 100 Prozent aus Altpapier, welches FSC-zertifiziert und sowohl mit dem Blauen Engel als auch mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet ist“, sagt Alrik Thiem, Vorsitzender des Nabu Wedemark.

Von Fiona Lechner