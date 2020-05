Bissendorf-Wietze

Viele Menschen sehnen sich aktuell nach einem Urlaub am Meer oder auf einer Insel. Ose und Jürgen Hellberg dagegen wollten weg von Sylt. Die Insulaner hatten drei Wochen Urlaub im Mai geplant. Doch dann kam Corona. Das Ehepaar hatte sich bereits damit abgefunden, dass es seine freie Zeit auf der Nordseeinsel verbringen muss. „Andere wünschen sich das, ne?“, sagt Jürgen Hellberg und lacht. Jetzt sitzen die beiden auch am Wasser – am Natels-Heidesee in der Wedemark – und genießen den letzten Urlaubsabend.

Als sie die Nachricht erreichte, dass Niedersachsen wieder eingeschränkt Tourismus erlaubt, haben sie prompt neue Pläne geschmiedet. Der Mosel-Trip fiel aus. Am 11. Mai, dem ersten Tag der Erlaubnis, rollten sie mit ihrem Ford Nugget auf den Campingplatz in Bissendorf-Wietze – als erste Kurzzeiturlauber in dieser Saison. Zwei Wochen verbrachten sie in der Region, fuhren währenddessen mit ihren E-Bikes 360 Kilometer.

Auf der Insel wartet die Sommersaison

Ursprünglich wollten Hellbergs nur zwei oder drei Tage bleiben. Doch auf anderen Campingplätzen sei es so voll gewesen, dass nicht sicher war, ob sie überhaupt einen Platz bekommen, berichtet der 51-jährige Jürgen Hellberg. Deshalb blieben die Insulaner die ganze Zeit in der Wedemark. „Und wir haben es absolut nicht bereut“, sagt er, und seine Frau stimmt ihm zu. Es sei alles perfekt gewesen – auch das Wetter, sagt die 51-Jährige, während es auf das Pavillondach tröpfelt. Am letzten Tag auf dem Gelände machte ihnen der Wettergott einen Strich durch die Rechnung. Die beiden nahmen es jedoch gelassen.

Gut erholt geht es für das Ehepaar nach zwei weiteren Zwischenstopps am Donnerstag zurück nach Sylt. Die Fähre ist bereits gebucht. Und auf der Insel wartet dann die Sommersaison – mit Urlaubssperre und jeder Menge Arbeit. Beide arbeiten in einem Lebensmittelgeschäft, Ose Hellberg ist zudem nebenbei bei einem Fahrradverleih angestellt. Über Webcams im Internet hatten die Sylter ihre Strandpromenade stets im Blick. Es sei in den vergangenen Tagen bereits voll gewesen, berichtet Jürgen Hellberg. Auch die drei Kinder versorgten die Eltern mit aktuellen Nachrichten von der Insel – währenddessen ließen sie es sich in der Wedemark gut gehen.

Zahlreiche Anfragen von Touristen für Himmelfahrt und Pfingsten

Anja Krüger, Inhaberin des Campingplatzes mit Badesee, ist froh, dass sie bereits im Mai wieder öffnen durfte. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte sich der eigentliche Saisonstart nur um wenige Wochen verschoben. Und sie hatte alle Vorbereitungen bereits abgeschlossen. „Ich habe schon alles fertig gemacht, um dann auch aufzuschließen“, sagt Krüger. Nur der See muss in den nächsten Tagen noch von Grün befreit werden. Aber ab dem kommenden Wochenende soll das Gewässer dann frei sein für die Schwimmer.

Für Himmelfahrt und Pfingsten konnte sie sich vor Anfragen von Kurzzeiturlaubern kaum retten. Die Nachfrage sei so groß gewesen, „da hätten wir die ganze Parkwiese noch füllen können“, berichtet Krüger. Sie schrieb viele Absagen. Bis auf Weiteres will die Betreiberin an der 50-Prozent-Regel für die Kurzzeitstellfläche festhalten – zur Sicherheit. Deshalb stehen nur sechs bis sieben Plätze für Wohnwagen, Wohnmobile oder Zelte zur Verfügung.

Betreiberin hofft auf gutes Wetter

Finanziell sei der coronabedingte Ausfall für sie bislang verkraftbar, sagt Krüger. Auch ohne die Pandemie sei für den Mai aufgrund des Wetters immer schwer vorauszusagen, wie viele Gäste kommen. Hätte der Platz auch im Juni noch nicht wieder öffnen dürfen, wäre es schlimmer gewesen. Krüger hofft auf einen tollen Sommer. „Das Wetter muss jetzt gut werden, und die Badegäste müssen kommen“, sagt die Betreiberin.

Dauercamper genießen Freiheit und haben keine Angst vor dem Virus

Einige der 105 Dauercamper sind kurz nach der offiziellen Erlaubnis der niedersächsischen Landesregierung direkt wieder auf das Gelände in Bissendorf-Wietze gefahren. So auch Ella und Manfred Gebhard. Seit 13 Jahren ist der Platz an der A 352 für das Ehepaar in den Sommermonaten das zweite Zuhause. Auf dem weitläufigen Gelände fühlen sich die beiden freier als in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hannover – gerade jetzt, da die Gefahr vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus noch nicht gebannt ist. „Also hier habe ich keine Angst, dass ich mich anstecke“, sagt die 72-Jährige. Der Abstand zu den Nachbarn sei groß genug – und man habe nur aus der Entfernung Kontakt.

Natels-Heidesee steht auch Tagesgästen offen Der Natels-Heidesee ist als Baggersee durch den Bau der angrenzenden A 352 entstanden. Seit 1964 ist das etwa zwei Hektar große Gewässer mit Campingplatz in Bissendorf-Wietze in Familienbesitz. Das Gelände an der Straße Regeldamm 1 bietet nicht nur Erholung für Dauercamper und Kurzzeiturlauber, sondern auch für Tagesgäste. In den Sommermonaten bis mindestens 15. September hat der Platz – abhängig vom Wetter – täglich für Besucher geöffnet. Kinder von vier bis 14 Jahren zahlen 1,50 Euro für den Eintritt zum Badesee, Erwachsene 2,50 Euro. Bei Bedarf und richtig schönem Wetter gibt es eine Badeaufsicht. Auch Radfahrern bietet das sieben Hektar große Areal die Möglichkeit für eine Verschnaufpause. Es gibt einen Kiosk und einen Imbiss. Ein Fußball-, ein Beachvolleyball- und ein Basketballplatz, ein Holz-Tipi mit Grillstation und ein Spielplatz für Kinder: Auf dem Gelände gibt es viele Angebote und Aktivitätsmöglichkeiten für Camper und Tagesgäste. Weitere Informationen zu Preisen, Buchungsmöglichkeiten für den Campingplatz und Kontaktdaten finden Interessierte auf www.natelsheidesee.de.

Von Julia Gödde-Polley