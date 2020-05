Wedemark

Gute Nachrichten für alle Vereine, die die Turnhallen in der Gemeinde Wedemark nutzen: Die Verwaltung hat die ersten Sportstätten bereits am Dienstag, 26. Mai, wieder geöffnet. Ab dem 8. Juni sollen dann alle elf Anlagen nach mehrwöchiger Pause als Trainingsstätten wieder zur Verfügung stehen, berichtet Gemeindesprecher Ewald Nagel. Doch die Nutzer müssen Hygiene- und Abstandsregeln beachten – nicht jede Sportart kann deshalb wie üblich trainiert werden. Die Verwaltung kündigt Kontrollen des Ordnungsamtes an.

Unter freiem Himmel, ohne Kontakt und mit mindestens zwei Metern Abstand ist Sport in Gruppen schon seit Anfang Mai wieder erlaubt. Die Gemeinde hatte deshalb auch die eigenen Sportflächen etwa auf dem Campus W in Mellendorf wieder freigegeben. Seit Montag, 25. Mai, ist die neueste Fassung der niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Kraft – und erlaubt auch Sport in geschlossenen Räumen.

Reinigungsaufwand verzögert Öffnung

Die Kommune schließt die Türen aller elf Hallen jedoch nicht sofort wieder auf, sondern Schritt für Schritt. Die Sporthalle des Gymnasiums auf dem Campus W steht beispielsweise erst ab dem 5. Juni zur Verfügung, bis dahin schreiben Schüler dort Abschlussprüfungen. Grund für die verspätete Öffnung ist unter anderem die Reinigung der Sportstätten. Aktuell liege der Fokus am Campus auf dem Schulbetrieb. „Dort bindet ein erhöhter Reinigungsaufwand die Kräfte“, berichtet der Gemeindesprecher.

Nach der Freigabe durch die Verwaltung stehen die Hallen den Sportvereinen zur Verfügung – „zu den üblichen Zeiten“, sagt Nagel. Uneingeschränkt alle Gruppen können seinen Angaben zufolge die Sportstätten nutzen – lediglich die Art der Sportausführung ist eingeschränkt.

Training ohne Kontakt und mit mindestens zwei Metern Abstand

Die Sportler dürfen sich bei dem Besuch in den Halle nicht zu nah kommen: Das Training muss kontaktlos und mit mindestens zwei Metern Abstand zu jedem Anwesenden, der nicht dem eigenen Hausstand angehört, sein. Zuschauer dürfen sich nicht in den Hallen aufhalten, gemeinsam genutzte Sportgeräte müssen regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden. Das alles gibt das Land mit der Verordnung vor.

Die Sportler müssen sich zudem zu Hause umziehen sowie ungeduscht die Trainingsstätte wieder verlassen. Denn die Umkleideräume und die Duschen müssen geschlossen bleiben. Lediglich die Toiletten stehen den Nutzern zur Verfügung.

Anwesenheitslisten sind verpflichtend

Die Nutzer müssen zudem Anwesenheits- und Erreichbarkeitslisten führen, „die die Gemeindeverwaltung bei Bedarf abfordern wird, um die Nachverfolgung möglicher Infektionswege zu ermöglichen“, berichtet Nagel. Diese Regel sei verpflichtend.

Wie vor der Corona-Krise werden die Hallen Nagels Angaben zufolge auch künftig täglich gereinigt – immer früh morgens. Die Mitglieder des kommunalen Ordnungsdienstes werden stichprobenartig kontrollieren, ob die Sportler alle Regeln einhalten. „Dies macht die Gemeinde im Auftrag der Region“, sagt der Gemeindesprecher. „Natürlich werden auch die Hausmeister tätig, wenn sie Verstöße bemerken.“

Von Julia Gödde-Polley