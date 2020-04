Bissendorf

Bis zu 240 Anlieferer können am Aha-Wertstoffhof Bissendorf für gewöhnlich in der Stunde ihre wertstoffhaltigen Abfälle entsorgen – gefühlt war diese Zahl am Mittwoch, dem ersten Öffnungstag nach der Schließung, schon in kürzester Zeit erreicht. Allein die in Schlangen wartenden Fahrzeuge an der und zur Straße Auf der Haube erreichten schon vor Öffnung des Wertstoffhofs um 9 Uhr eine Anzahl von 30 bis 40. Die Polizei Wedemark und Mitarbeiter des Ordnungsamts der Gemeinde regulierten den Verkehr auf den Zufahrtstraßen und vor dem Tor in Bissendorf.

Geduld müssen die Autofahrer mitbringen, die am ersten Öffnungstag nach der Corona-Pause Sperrmüll oder Grüngut am Wertstoffhof Bissendorf abliefern wollen. Quelle: Ursula Kallenbach

Anzeige

Die Polizeibeamten sperrten bereits ab 8.30 Uhr mit einem Fahrzeug die Zufahrt in die Straße Auf der Haube von der Schlager Chaussee (K 101) aus. Über diese Kreisstraße steuern viele Nutzer den Wertstoffhof auch aus anderen Kommunen wie etwa Burgwedel, Langenhagen und sogar Garbsen an. Darauf waren die Beamten der Polizei Mellendorf vorbereitet. Sie verwiesen die Autofahrer, die Sperrmüll und Grüngut an diesem Sondertag anliefern wollten, freundlich auf die nächst möglichen Einfahrten ins Gewerbegebiet. Damit leiteten sie den Strom der Anlieferer von der Straße Langer Acker aus, in nur einer Richtung zum Wertstoffhof Auf der Haube.

Weitere HAZ+ Artikel

Autoschlange wird abgebaut

So mancher Autofahrer mit Hänger musste wohl oder übel wenden und die nächste Einfahrt ins Gewerbegebiet nehmen – zwar nicht gern, aber in der Regel kam es nicht zu bösen Worten gegenüber den Polizeibeamten, die die Anweisungen haben. Zumal die Autoschlange von der Schlager Chaussee her bald abgebaut war, als der Wertstoffhof dann öffnete. Die Polizeibeamten stellten Sperrhütchen auf.

Länger staute sich der Anfuhrverkehr dann von Norden aus dem Gewerbegebiet. Während die Polizei auf die Verkehrsregulierung achtete, beobachteten zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts im Wesentlichen vor dem Tor des Wertstoffhofs, wie sich die wartenden Autofahrer verhielten – um im Zweifel auch mal deeskalierend einwirken zu können.

Ein Banner am Tor gibt Verhaltensanweisungen Quelle: Ursula Kallenbach

Denn nur schubweise – um die Abstandsregeln während der Corona-Pandemie einzuhalten – ließ Aha die Anlieferer auf das Gelände. Von den Parkbuchten vor den Großcontainern war nur jede zweite freigegeben. Nur jeweils zehn Personen durften gleichzeitig abladen, so kommunizierten es die Aha-Mitarbeiter in einer kurzen Vorbesprechung mit Polizei und Ordnungsbehörde vorab am Tor. Hineinwinken aus der Schlange der Wartenden durfte die Polizei jedoch noch mehr – da die Einfahrt des 2013 eröffneten Wertstoffhofs doppelspurig ausgelegt und dort Platz für wartende Fahrzeuge vorhanden ist.

Nach und nach winkt der Polizeibeamte die Fahrzeuge aus beiden Fahrtrichtungen von der Straße Auf der Haube in die Einfahrt zum Wertstoffhof. Quelle: Ursula Kallenbach

Zufahrten schon 2013 ein Thema

Schon damals war die Idee, den Anlieferverkehr von der Einfahrt an der Straße Auf der Haube im ersten Abschnitt des 11.000 Quadratmeter großen Aha-Geländes aufzufangen. Dies hat sich – so lässt sich über die Jahre sagen – bewährt. Die Bedenken, die zahlreiche Wedemärker Kommunalpolitiker seinerzeit vor Einrichtung des Wertstoffhofs bezüglich einer Zufahrt von der Schlager Chaussee vorbrachten, führten damals außerdem zu folgender Regelung: Hinweisschilder führen die anliefernden Autofahrer von der Schlager Chaussee aus Richtung der Landesstraße 190 über die Straße Auf dem Kessellande – weit vor dem Wertstoffhof – von Norden durch das Gewerbegebiet. Gleichwohl, zu normalen Zeiten, fahren Anlieferer meist, wie sie es selbst für die beste Lösung halten. Die Probleme am Mittwoch sprangen aus der Routine, ließen sich aber, gut vorbereitet, ebenso gut lösen.

Und wo gibt’s Kaffee?

„Guten Morgen, und wo gibt’s Kaffee?“, scherzte ein Autofahrer mit den Ordnungsamtsmitarbeitern, als er endlich ins Tor einfahren durfte. Ein anderer Anlieferer wollte nicht länger im Auto warten und verließ die Warteschlange, um seinen prall gefüllten Grüngutsack und Astwerk zu Fuß schneller auf dem Aha-Gelände loszuwerden. Aber er wurde zurückgeschickt zum Fahrzeug: Fußgänger hatten keinen Zugang. Der Mann war hörbar sauer. Und als er dann doch neu in die Warteschlange einscherte, war es sein Hintermann auch – und machte seinem Ärger nicht nur mit der Autohupe Luft.

Das sind weitere Annahmestellen im Norden Im Norden der Region gibt es weitere Möglichkeiten, Grüngut loszuwerden. Doch es gibt Besonderheiten. Die landwirtschaftlichen Annahmestellen, die der Maschinenring betreibt, nehmen zwar Grünabfall an, aber keinen Rasenschnitt. In der Region Hannover gibt es davon 53. Die Betriebs- und Bauhöfe in Langenhagen und Burgwedel lassen das Abladen von Rasenschnitt dagegen zu. Burgwedel: Großburgwedel: Bauhof, Pappelweg 2 – in der Gartensaison montags von 6.30 bis 15.30 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Pro Tag und Person nimmt der Bauhof maximal einen Kubikmeter an. Thönse: Neuwarmbüchener Straße. Fuhrberg: Kahlsweg. Wettmar: Moodweg/Ecke Alter Damm. Alle drei öffnen sonnabends von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 16 bis 18 Uhr. Isernhagen: Isernhagen F.B.: Hauptstraße 25a. Kirchhorst: Krümpelweg 10, Isernhagen N.B.: Am Ortfelde 72. Alle mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Langenhagen: Kaltenweide: Kananoher Straße/Ecke Auf der Heide. Krähenwinkel: Walsroder Straße 209. Schulenburg: Dorfstraße 28. Die drei Stellen haben mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Langenhagen: Der städtische Betriebshof, An der neuen Bult 100, nimmt Grünabfall und Rasenschnitt unter der Woche montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 11.30 Uhr aus Privathaushalten an. Pro Tag und Person ist maximal ein Kubikmeter zulässig. Dieses Angebot richtet sich weiter ausschließlich an die Langenhagener. Wedemark: Abbensen: Dunkler Weg 9. Bissendorf: Isernhägener Damm 1. Brelingen: Düsternstraße 9, Mellendorf: Salhop 4, Elze: In der Horst. Alle sonnabends von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Aha-Wertstoffhof in Bissendorf: Auf der Haube, dienstags von 9 bis 18.30 Uhr, mittwochs bis freitags von 9 bis 16 Uhr, sonnabends von 9 bis 14 Uhr, montags geschlossen. Auch hier gilt: pro Tag und Person ein Kubikmeter. swa

Lesen Sie auch

Von Ursula Kallenbach