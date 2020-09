Wedemark

Trotz der aktuellen Einschränkungen rund um die Corona-Pandemie stehen nun Termine fest, an denen Jugendliche ihre Konfirmation in der Wedemark feiern können. Die Konfirmationsgottesdienste finden in einer kleineren Gruppe statt. Folgende Jugendliche stehen in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Mellendorf/ Hellendorf in den Startlöchern:

Konfirmationen im September

Von Pastor Michael Brodermanns lassen sich Nina-Charlotte Dorsch, Tobias Fischer, Niclas Henstorf, Sophie Ingrid Henstorf, Christina Hoffmann, Jana Schalt und Enna Schubert am Sonntag, 27. September, um 10 Uhr konfirmieren. An diesem Tag werden um 12 Uhr Shahin Afifi, Leon Bade, Melissa Frick, Kian Nahme, Nils Schneermann, Jasmin Schwänke und Anneli Schwänke konfirmiert.

Konfirmationen im Oktober

Am Sonnabend, 31. Oktober, um 12 Uhr konfirmiert die Pastorin Silke Noormann gemeinsam mit dem Diakon Jendrik Baum die Jugendlichen Sophie Barmwoldt, Anna-Lena Damitz, Maximilian Holthaus, Rubina Rott, Niklas Vogl, Sören Zichner und Tom Rimkus. Am Sonntag, 1. November, um 10 Uhr folgen Mia Viktoria Ahrens, Steven Justus Beck, Carolin Depping, Jonah Kjell Grundmeier und Leni Louisa Koch. Um 12 Uhr des selben Tages findet auch die Konfirmation von Soey Dähnhardt, Fenja Eick, Lisa-Marie Gelhaar, Luca Hesse, Jelena Plischke und Lisa Wank statt.

Konfirmationen im April 2021

Die Konfirmation von Charlotte Bierschenk, Nina Ebeling, Lino Fischer, Silas Levi Gaglin, Judith Hauptmeier und Nils Wißmann fällt in das kommende Jahr. Ihre Konfirmation ist für den 11. April um 10 Uhr in der Kirchengemeinde Mellendorf/ Hellendorf geplant.

Von Katja Spigiel