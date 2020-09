Elze

Von aktuell 85.000 Plätzen auf dann etwa 164.000 Tiere will ein Landwirt aus Elze seinen Hähnchenmastbetrieb erweitern. Für das Vorhaben hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht ( OVG) nun grünes Licht gegeben. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Hannover im Dezember noch dem Eilantrag des Naturschutzbundes ( Nabu) Niedersachsen gegen die Erweiterung stattgegeben. Denn gegen das Vorhaben des Landwirts hatte sich Widerstand geregt – es wurde eigens die Initiative Contra Industriehuhn Wedemark (CIW) gegründet.

Die vierte Kammer des Gerichts in Hannover hatte nach Klage des Nabu eine nicht „hinreichend dauerhafte Sicherung einer überwiegend eigenen Futterproduktion für die geplante erweiterte Anlage“ als Problem gesehen. Es ging um die teils weniger als zehn Jahre währenden Verträge des Landwirts für Flächen, die er für die Futtermittelproduktion angepachtet hatte. In der Folge hob das Verwaltungsgericht mittels sofortigem Vollzug die von der Region Hannover erteilte Baugenehmigung für die Stallerweiterung auf. Die Arbeiten auf der Baustelle in Elzes Feldmark ruhten seit Januar.

Knapp 50 Teilnehmer hatten sich vor dem Verwaltungsgericht in Hannover zu einem Protest gegen eine geplante Erweiterung der Hähnchenmastanlage in Elze versammelt. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

Oberverwaltungsgericht befasst sich im Eilverfahren

Dagegen hatte sich der Landwirt mittels Eilverfahren an das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht gewandt. Mitte September fasste der 12. Senat in Lüneburg nun einen Beschluss – und gab dem Elzer Recht und damit grünes Licht für den Weiterbau der Anlage. Einen Kommentar zu seinem juristischen Erfolg wollte der Landwirt am Donnerstag auf Anfrage nicht abgegeben.

Der 12. Senat des OVG hat nun in letzter Instanz entschieden, dass der Elzer Landwirt „von der ihm von der Region Hannover erteilten sofort vollziehbaren immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigung für die Erweiterung seiner Hähnchenmastanlage um zwei Ställe auf insgesamt 164.000 Tierplätze“ Gebrauch machen darf, heißt es in dem Beschlusses, der 52 Seiten umfasst.

Senat stuft Bauvorhaben als privilegiert ein

Anders als etwa noch das Verwaltungsgericht Hannover sah es die höhere Instanz durchaus so, dass der Landwirt ausreichend Felder bewirtet, um den überwiegenden Teil des Futters für die Masttiere auf eigenen Flächen zu produzieren. Denn nur dann könnte ein Bauprojekt im Außenbereich – also auf freiem Feld – als privilegiert eingestuft werden. Wie die Sprecherin des Oberverwaltungsgericht, Gunhild Becker, nun weiter mitteilte, habe der Elzer im Laufe des Beschwerdeverfahrens nachgewiesen, neue Pachtverträge abgeschlossen beziehungsweise bestehende dauerhaft verlängert zu haben.

OVG : Niedersächsischer Bauordnung wird entsprochen

Zudem sieht das Oberverwaltungsgericht die nach der Niedersächsischen Bauordnung erforderliche Rettungsmöglichkeit für die Hühner in den neuen Ställen in Elze als „voraussichtlich gegeben“ an. Dazu würde es genügen, wenn ausreichend große Fluchtwege vorhanden sind und der Landwirt sowie die Feuerwehr hinreichend Zugang haben, um bei Gefahr die Tiere aus dem Gebäude zu treiben.

„In praktischer Hinsicht bedeutet der Beschluss des Senats, dass der Bau der Ställe während des laufenden Widerspruchsverfahrens und eines sich daran etwa anschließenden Verwaltungsprozesses fortgesetzt und die Tiermast aufgenommen werden kann“, sagt Sprecherin Becker. „Der Beschluss des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts ist unanfechtbar.“

Nabu und CIW wollen noch nicht aufgeben

Christiane Hussels ist Sprecherin des Vereins Contra Industriehuhn Wedemark. Quelle: Conrad von Meding (Archiv)

Allerdings wollen sich der klagende Naturschutzbund und der Verein Contra Industriehuhn Wedemark noch nicht geschlagen geben. Angesichts des umfangreichen Beschlusses habe der Rechtsanwalt die Begründung noch nicht bearbeiten können, berichtet Christiane Hussels, zweite CIW-Vorsitzende, auf Anfrage. Sie spricht von einer „noch nicht so klaren Sache“. Deshalb müsse der Verein sich die Begründung genau ansehen und entscheiden, ob und welche Schritte nun noch juristisch möglich seien. „Spätestens in einer Woche können wir sagen, wie es weitergeht.“

Von Sven Warnecke