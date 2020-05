Mellendorf

Für die derzeit über das Gebiet der Gemeinde Wedemark verstreuten Kinder der kirchlichen Krippe St. Georg in Mellendorf zeichnet sich eine temporäre Lösung ab: Sie sollen bis zum Wiederaufbau der nach einem Großfeuer im Januar vernichteten Räume zunächst in Containern im Garten an der Krausenstraße untergebracht werden.

„Ich bin sehr froh darüber, dass wir die Eltern unserer Krippe in Mellendorf jetzt darüber informieren können, wie es weitergeht“, sagt Lars Arneke, der als pädagogische Leitung für die Kindertagesstätten in Trägerschaft Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen verantwortlich ist. Gut drei Monate nach dem Brand im Gemeindehaus gebe es jetzt eine Zwischenlösung für die Betreuung der Kinder.

„Die Gemeinde Wedemark hat sich in dieser Woche dafür entschieden, bis zur Wiederherstellung der Krippenräume am Kirchweg sogenannte Kindergartencontainer zu kaufen und sie im Garten unserer Kita an der Krausenstraße aufzustellen“, berichtet Arneke weiter. Um diese Lösung bestmöglich zu gestalten, gebe es bereits Kontakt zu einer Containerfirma. Außerdem habe er gemeinsam mit der Leitung der Kita St. Georg eine kleine Containerkita besichtigt. „In nächster Zeit werden wir auch die für unsere Krippe ausgewählten Container auf dem Gelände der Firma anschauen“, kündigt er an. Gemeinsam mit Kita-Leiterin Caren Holstein-Lemke ist Arneke zuversichtlich, dass das gut funktionieren werde. Für ihn sei nicht nur die räumliche Nähe zur Kita ein Pluspunkt, sondern auch das große Gelände.

Kommunale Tochter erwirbt Container

Auf Anfrage präzisiert Wedemarks Gemeindesprecher Magnus Wurm die Informationen. Nicht die Gemeinde Wedemark würde die Container beschaffen, sondern die kommunale Bau- und Entwicklungsgesellschaft ( BEG). Diese habe den Auftrag erhalten, „eine mobile Krippenanlage zu erwerben und an die Kirche zu vermieten“, so der Rathaussprecher. Derzeit liefen aber noch detaillierte Abstimmungen zwischen den Parteien. Er erwarte Mitte Mai Konkretes, sagt Wurm.

Derzeit arbeitet der Kirchenkreis gemeinsam mit der Gemeinde Wedemark daran, wie die Betreuung aller 30 Krippenkinder in den Containern ab Mitte August 2020 aussehen kann. „Die Betriebserlaubnis ist beantragt und wird voraussichtlich in den nächsten Tagen von der Landesschulbehörde erteilt“, sagt Arneke. Eine zunächst angestrebte Zwischenlösung in einem früheren Ladengeschäft am Kirchweg sei aufgrund gesetzlicher Vorgaben für die Betreuung von Kleinkindern nicht möglich gewesen, berichtet er.

Auch bei der derzeitigen Betreuung der Kleinen gebe es eine gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen im Rathaus in Mellendorf. Arneke und Holstein-Lemke bitten aber alle Familien der Krippenkinder um Verständnis und Geduld. Schließlich bringen die Auswirkungen der Corona-Pandemie viele Unwägbarkeiten mit sich. „Die Folgen für manche Familien sind uns bewusst und wir arbeiten intensiv daran, möglichst schnell eine gute Lösung zu entwickeln“, sagen beide.

Von Sven Warnecke