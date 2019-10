Wedemark

Diese drei Wedemärker Jugendlichen haben im Sommer 2018 zwei Leben gerettet: Marleen und Bruder Joost aus Abbensen sowie Cousine Enna aus Elze und Abbensen halfen Ende Mai einem Familienvater und dessen Sohn im Tannenbruchsee in Metel bei Neustadt aus einer gefährlichen Situation. Beide drohten zu ertrinken. Die im vergangenen Sommer 13 und elf Jahre alten Kinder schwammen zu ihnen und halfen dem damals 39-Jährigen und seinem dreijährigen Sohn auf mit Hilfe ihrer Schwimmnudeln auf eine Sandbank. Die drei Wedemärker sind jetzt für den Deutschen Engagementpreis nominiert.

Die Wedemärker SPD-Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, Caren Marks, ruft dazu auf, online für die Lebensretter abstimmen. „Dass unter den vielen Nominierten auch drei Jugendliche aus der Wedemark sind freut mich ganz besonders“, sagt Marks. „In einer lebensbedrohlichen Situation haben sie mutig gehandelt und geholfen.“

Preis ist mit 10.000 Euro dotiert

Mehr als 600 Projekte und Menschen können den Publikumspreis, der mit 10.000 Euro dotiert ist, gewinnen. Wer am Ende die meisten Stimmen hat, erhält den Preis am 5. Dezember im Deutschen Theater in Berlin. Die Auszeichnung ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Die Abstimmung läuft noch bis zum 24. Oktober. Weitere Informationen und den Link zur Abstimmung gibt es im Internet auf www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis.

Enna (von links), Joost und Marleen gemeinsam mit Laudatorin Laura Ludwig bei der Verleihung des Nivea Preis für Lebensretter. Quelle: Nivea (Archiv)

Für die drei Lebensretter wäre es nicht der erste Preis: Bereits im vergangenen Jahr wurden ihr heldenhaftes Engagement gewürdigt. Im November erhielten die Jugendlichen in Hamburg den Nivea Preis für Lebensretter. Die Hautpflegemarke unterstützt seit Jahren die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft ( DLRG) und ehrt in diesem Zusammenhang Menschen und Gruppen, die sich im Wasserrettungsdienst verdient gemacht haben. Die Laudatio hielt Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig. „Gerade für mich als junge Mutter ist es beeindruckend zu sehen, wie vorbildlich Marleen, Joost und Enna gehandelt haben“, sagte die Sportlerin damals. „So viel Mut können wir gar nicht genug würdigen.“

Urkunde und Jahreskarte fürs Freibad von Gemeinde

Von Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski erhielten sie bereits im Juni, kurz nach ihrer Heldentat höchste Anerkennung: „Ihr habt alles richtig gemacht, sofort gehandelt und darauf geachtet, euch nicht selbst zu gefährden. Es ist beeindruckend“, lobte der Verwaltungschef. „Da können sich Erwachsene eine Scheibe abschneiden.“ Zychlinski überreichte den Dreien jeweils eine Urkunde sowie eine Jahreskarte fürs Mellendorfer Spaßbad.

Von Julia Gödde-Polley