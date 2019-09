Bissendorf

Die Sanierung des historischen Amtshauses ist auf der Zielgeraden – mehr als eineinhalb Jahre später als geplant. Ursprünglich sollten die Arbeiten, die 2016 begonnen wurden, bereits im Januar 2018 abgeschlossen sein. Doch angekündigte Eröffnungstermine mussten mehrfach verschoben werden.

Die renovierten Räume können erst freigegeben werden, wenn die Brandmeldeanlage des Gebäudes offiziell abgenommen wurde. Einen Termin habe die Gemeinde dafür Anfang Oktober, sagt Sprecher Ewald Nagel auf Nachfrage. So lange bleibe das Standesamt im provisorischen Büro in der Gemeindebibliothek in Bissendorf; das Trauzimmer finden Paare weiterhin im Bürgerhaus. Für die Büroräume im ersten Obergeschoss und eine der zwei Wohnungen im Dachgeschoss hat die Gemeinde Nagels Angaben zufolge bereits Verträge unterzeichnet.

Arbeiten werden teurer

Auch wenn die Verwaltung noch keine Endabrechnung machen kann, eines steht bereits seit Längerem fest: Die Arbeiten werden deutlich teurer als ursprünglich geplant. Vor Beginn der Sanierung hatte die Gemeinde mit einer Investition in Höhe von etwa 2 Millionen Euro gerechnet. Anfang des Jahres schätzte sie die Kosten auf rund 2,5 Millionen Euro. „Die Mehrkosten“, kündigte Bürgermeister Helge Zychlinski bereits damals an, „trägt die Gemeinde.“ Diese lägen fast im „normalen Baukostensteigerungsbereich“, sagte der Verwaltungschef. „Ja, es ist teurer und hat länger gedauert, aber bei dieser Immobilie würde ich es als erträglich bezeichnen.“

Die genannte Summe sei aber noch immer die Kalkulationsbasis, berichtete Nagel. Zychlinski ging davon aus, dass die Verwaltung circa 2,3 Millionen Euro zahlt. Den Rest erhält die Kommune als Zuschuss vom Bund und der niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung.

Umbauten haben Kostensteigerungsrisiko

„Bei Baumaßnahmen kann man nicht pauschal Preissteigerungen erklären und muss den Einzelfall betrachten“, erklärt der Präsident der Architektenkammer Niedersachsen, Robert Marlow, auf Nachfrage. Doch bei Umbauten gebe es ein erhöhtes Kostensteigerungsrisiko. „Gerade bei Umbauten ist immer davon auszugehen, dass beim Freilegen von Bauteilen Mängel zutage treten, die sich bei einer Begutachtung des Bestandes nicht abzeichneten“, erklärt er. So war es auch beim Amtshaus.

Entkernt liegen die Räume im Erd- und Obergeschoss da und zeigen viele Schäden. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Als Grund für die Verzögerung und die teurere Investition nennt die Gemeinde die Herausforderungen durch den Denkmalschutz, unter dem das 1580 erbaute Gebäude mit einem Anbau aus dem Jahr 1747 steht. Während der Arbeiten seien immer wieder Probleme zutage getreten, die vorher nicht bekannt gewesen seien, berichtete der Bürgermeister. Zudem sei es schwierig gewesen, Fachfirmen mit der nötigen Erfahrung zu finden und zu beauftragen. Die Gemeinde habe den Denkmalschutz jedoch nicht unterschätzt, sagte Zychlinski im Frühjahr. „Wir haben den jahrzehntelangen Verfall gestoppt und das Amtshaus zu einem Schmuckkästchen für die Wedemark gemacht.“

Austausch mit Denkmalschutzbehörde ist notwendig

Bei einem Denkmal müsse es einen ständigen Austausch mit der Denkmalschutzbehörde geben, sagt Marlow. „Das kostet Zeit und manchmal auch Geld. Treten Mängel auf, muss gemeinsam nach einer Lösung gesucht werden, die statisch machbar, denkmalrechtlich genehmigungsfähig, architektonisch vertretbar und zudem vom Auftraggeber finanzierbar ist.“ Oftmals gebe es in Fachwerkhäusern keine Standardlösungen.

Notar zieht in Büroräume , eine Wohnung ist noch frei

Bürger finden in dem Gebäude das Standesamt künftig im Erdgeschoss. Im ersten Obergeschoss sind Büroräume entstanden – 75 und 90 Quadratmeter groß. In diese ziehe ein Notar und Steuerberater ein, berichtet Nagel. Der Mietvertrag sei bereits unterzeichnet und gelte ab dem 1. November. Im Dachgeschoss sind zwei 45 und 80 Quadratmeter große Wohnungen entstanden. Eine sei bereits vergeben. Für die andere könnten sich Interessenten noch im Rathaus melden.

Eine kleine Gruppe Interessierter kann sich die sanierten Räume bereits in dieser Woche anschauen – bei einer Führung, für die die Gemeinde Karten verlost hat. Alle Wedemärker sollen im kommenden Jahr die Gelegenheit haben, das Amtshaus von innen und außen zu begutachten. Die Verwaltung plant ein großes Bürgerfest für 2020 – als offizielle Eröffnungsfeier und als Fest zum 440-jährigen Bestehen des historischen Gebäudes.

Von Julia Gödde-Polley