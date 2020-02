Mellendorf

Einen Nachtflohmarkt von und für Kinder gibt es am Freitag, 13. März, erstmals in der Wedemark. Ab 18 Uhr können kleine Verkäufer in der Jugendhalle in Mellendorf alles anbieten, was sie zuvor zu Hause ausgemistet haben. Etwa zu klein gewordene Kleidungsstücke oder nicht mehr gebrauchtes Spielzeug, sagt Franziska Hingler, Leiterin der Jugendhalle. Kinder und Jugendliche könnten aber auch etwas Selbstgebasteltes anbieten. Die Türen haben bis Mitternacht geöffnet.

Die Eltern dürfen beim Flohmarkt unterstützen. Zudem steht das Team der Jugendpflege bereit und betreut Verkäufer und Besucher gleichermaßen, kündigt Hingler an. Wer einen Stand betreiben will, muss mindestens sechs Jahre alt sein. Käufer aller Altersgruppen sind an dem Abend willkommen. Das Organisationsteam bietet zudem Essen und Getränke an.

Die Miete für einen Stand kostet 7 Euro. Verkäufer können ab 16 Uhr aufbauen. Anmeldungen nimmt das Team der Jugendpflege bis Sonntag, 23. Februar, entgegen. Zudem können sich Interessierte, die etwas verkaufen möchten, auch direkt in der Jugendhalle melden.

Von Julia Gödde-Polley